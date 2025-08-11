12 अगस्त को लॉन्च होगी Yezdi Roadster, महिंद्रा ने कर ली पूरी तैयारी

Yezdi Roadster Launch: Yezdi 12 अगस्त को भारत में अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में है. ब्रांड ने अपनी अपकमिंग ऑफरिंग का टीज़र भी जारी किया था और अब इंतजार खत्म हो गया है और Yezdi मोटरसाइकिल लॉन्च को तैयार है. टेस्ट म्यूल से पता चलता है कि यह नई Yezdi Roadster होगी. ब्रांड द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई टीज़र इमेज में नए डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स दिखाई दे रही हैं. चलिए जानते हैं कि अपकमिंग Yezdi Roadster में क्या खासियतें देखने को मिल सकती हैं.

12 अगस्त को लॉन्च होने वाली Yezdi Roadster में हाल ही में लॉन्च हुई Yezdi Adventure में देखा गया अपडेटेड इंजन ही दिया जाएगा. इसमें 334cc, OBD-2B और E20 मानकों वाला इंजन मिलने की संभावना है जो 29.6 bhp और 29.9 Nm की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट जेनरेट करने में सक्षम है.

हाल ही में जारी किए गए टीज़र से पता चलता है कि Roadster में नए डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स होंगी. हालाँकि, पहले देखे गए टेस्ट म्यूल से पता चलता है कि नई Yezdi Roadster के डिज़ाइन में कुछ बड़े और ध्यान देने लायक बदलाव हुए हैं. ये बदलाव टर्न इंडिकेटर्स और टेल सेक्शन के नए डिज़ाइन में देखे जा सकते हैं. इसके अलावा, टेस्ट म्यूल के पिछले हिस्से में कटे हुए फेंडर भी नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा, पिछले मॉडल की तुलना में पीछे की सीट भी छोटी लग रही है. ये सब मिलकर इसे एक क्रूज़र जैसा डिज़ाइन देते हैं.

कंपनी ने नहीं शेयर की है कोई जानकारी

लॉन्च में अब समय नहीं बचा है और कंपनी ने इस रोडस्टर को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी है, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइक स्पेशल होगी और इसे एक किफायती प्राइज पॉइंट पर भी उतारा जा सकता है.