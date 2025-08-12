खत्म हुआ इंतजार, आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster, मिलेंगी ये जोरदार खूबियां

Yezdi Roadster Launch: येज्दी मोटरसाइकिल्स भारत में 12 अगस्त को अपनी धांसू मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इस मोटरसाइकिल का टीजर भी लॉन्च कर चुकी है. इस टीजर में बाइक के पिछले हिस्से की झलक को साफ़ तौर पर देखा और समझा जा सकता है. इस टीजर में LED हेडलाइट, टेललैंप और इंडिकेटर्स की झलक दिखाई दी थी. आइए जानते हैं कि नई येज्दी रोडस्टर को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

भारत में Yezdi Roadster होगी. ब्रांड द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई टीज़र इमेज में नए डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स दिखाई दे रही हैं. चलिए जानते हैं कि अपकमिंग Yezdi Roadster में क्या खासियतें देखने को मिल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर

12 अगस्त को लॉन्च होने वाली Yezdi Roadster में हाल ही में लॉन्च हुई Yezdi Adventure में देखा गया अपडेटेड इंजन ही दिया जाएगा. इसमें 334cc, OBD-2B और E20 मानकों वाला इंजन मिलने की संभावना है जो 29.6 bhp और 29.9 Nm की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट जेनरेट करने में सक्षम है.

हाल ही में जारी किए गए टीज़र से पता चलता है कि Roadster में नए डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स होंगी. हालाँकि, पहले देखे गए टेस्ट म्यूल से पता चलता है कि नई Yezdi Roadster के डिज़ाइन में कुछ बड़े और ध्यान देने लायक बदलाव हुए हैं. ये बदलाव टर्न इंडिकेटर्स और टेल सेक्शन के नए डिज़ाइन में देखे जा सकते हैं. इसके अलावा, टेस्ट म्यूल के पिछले हिस्से में कटे हुए फेंडर भी नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा, पिछले मॉडल की तुलना में पीछे की सीट भी छोटी लग रही है. ये सब मिलकर इसे एक क्रूज़र जैसा डिज़ाइन देते हैं.

यह भी पढ़ें: फोर्स गुरखा या महिंद्रा थार रॉक्स, एडवेंचर ट्रिप्स के लिए कौन सी 4X4 एसयूवी है बेस्ट

कंपनी ने नहीं शेयर की है कोई जानकारी

लॉन्च में अब समय नहीं बचा है और कंपनी ने इस रोडस्टर को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी है, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइक स्पेशल होगी और इसे एक किफायती प्राइज पॉइंट पर भी उतारा जा सकता है.