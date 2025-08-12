खत्म हुआ इंतजार, आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster, मिलेंगी ये जोरदार खूबियां
Advertisement
trendingNow12876801
Hindi Newsऑटोमोबाइल

खत्म हुआ इंतजार, आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster, मिलेंगी ये जोरदार खूबियां

Yezdi Roadster: येज्दी 12 अगस्त को नई रोडस्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ये मोटरसाइकिल क्रूजर और बॉबर, दो वेरिएंट्स में लॉन्च की जा सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ इंतजार, आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster, मिलेंगी ये जोरदार खूबियां

Yezdi Roadster Launch: येज्दी मोटरसाइकिल्स भारत में 12 अगस्त को अपनी धांसू मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इस मोटरसाइकिल का टीजर भी लॉन्च कर चुकी है. इस टीजर में बाइक के पिछले हिस्से की झलक को साफ़ तौर पर देखा और समझा जा सकता है. इस टीजर में LED हेडलाइट, टेललैंप और इंडिकेटर्स की झलक दिखाई दी थी. आइए जानते हैं कि नई येज्दी रोडस्टर को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

भारत में Yezdi Roadster होगी. ब्रांड द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई टीज़र इमेज में नए डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स दिखाई दे रही हैं. चलिए जानते हैं कि अपकमिंग Yezdi Roadster में क्या खासियतें देखने को मिल सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर

12 अगस्त को लॉन्च होने वाली Yezdi Roadster में हाल ही में लॉन्च हुई Yezdi Adventure में देखा गया अपडेटेड इंजन ही दिया जाएगा. इसमें 334cc, OBD-2B और E20 मानकों वाला इंजन मिलने की संभावना है जो 29.6 bhp और 29.9 Nm की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट जेनरेट करने में सक्षम है. 

हाल ही में जारी किए गए टीज़र से पता चलता है कि Roadster में नए डिज़ाइन की LED हेडलाइट्स होंगी. हालाँकि, पहले देखे गए टेस्ट म्यूल से पता चलता है कि नई Yezdi Roadster के डिज़ाइन में कुछ बड़े और ध्यान देने लायक बदलाव हुए हैं. ये बदलाव टर्न इंडिकेटर्स और टेल सेक्शन के नए डिज़ाइन में देखे जा सकते हैं. इसके अलावा, टेस्ट म्यूल के पिछले हिस्से में कटे हुए फेंडर भी नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा, पिछले मॉडल की तुलना में पीछे की सीट भी छोटी लग रही है. ये सब मिलकर इसे एक क्रूज़र जैसा डिज़ाइन देते हैं. 

यह भी पढ़ें: फोर्स गुरखा या महिंद्रा थार रॉक्स, एडवेंचर ट्रिप्स के लिए कौन सी 4X4 एसयूवी है बेस्ट

कंपनी ने नहीं शेयर की है कोई जानकारी 

लॉन्च में अब समय नहीं बचा है और कंपनी ने इस रोडस्टर को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी है, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइक स्पेशल होगी और इसे एक किफायती प्राइज पॉइंट पर भी उतारा जा सकता है.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Yezdi Roadster

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
;