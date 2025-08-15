 Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: जानें कौन-सी बाइक है सबसे बेहतर
Advertisement
trendingNow12882097
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: जानें कौन-सी बाइक है सबसे बेहतर

Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: Yezdi Roadster MK2  को 12 अगस्त को लॉन्च किया गया है जिसका मुकाबला Royal Enfield Meteor 350 से किया जा रहा है आज हम इन दोनों क्रुजर बाइक के फीचर्स के बारे में जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: जानें कौन-सी बाइक है सबसे बेहतर

Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: पावरफुल बाइक बनाने के मामले में Yezdi और Royal Enfield दोनों का नाम आता है हाल में ही Yezdi कंपनी ने  Roadster MK2 को लॉन्च किया है royal Enfield Meteor 350 से किया जा रहा है, ये दोनों बाइक्स अपनी-अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं आज हम इन दोनों बाइक्स के फीचर्स और कीमत के बारे में जानेंगे.

डिजाइन 
Yezdi Roadster MK2 के डिजाइन की बात करें तो इसको रेट्रो और मॉडर्न लुक दिया गया है जो इसे मस्कुलर बनाने का काम करता है, साथ हीं इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलैंप और लो-स्लंग सीट दी गई है, और Yezdi Roadster MK2  में मिलने वाले अलॉय व्हील्स और काली फिनिशिंग इसे स्पोर्टी लुक भी देते हैं.साथ ही इसमें  Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसको क्लासिक क्रूजर की तरह बनाया गया है जिसमें क्रोम डिटेलिंग, राउंड हेडलैंप, चौड़ा हैंडलबार और आरामदायक सीट देखने को मिलता है जो इसे इसे एक ट्रैडिशनल टूरिंग बाइक बनाती है.

इंजन 
Yezdi Roadster MK2 के इंजन की बात करें तो इसमें 334cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग 29 bhp पावर और 29 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करता है,साथ ही ये बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर-क्लच के साथ आता है जो आपको स्मूथ राइडिंग का अनुभव देने का काम करती है, वहीं Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 20.2 bhp पावर और 27 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, साथ ही ये बाइक 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और अपनी स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है.

 

1482cc इंजन वाली 6-सीटर कार ने मचाया धमाल! MPV सेगमेंट की सबसे बेस्ट चॉइस, लक्जरी फीचर्स से भरपूर

 

फीचर्स
Yezdi Roadster MK2 के फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मौजूद हैं, साथ हीं इसमें फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है दिया गया है.  और Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसमें भी डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है, इसका सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और Tripper Navigation फीचर लंबे ट्रैवल के लिए लाभदायक होता है.

कीमत 
Yezdi Roadster MK2 के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2,09,969 रुपये है, और वहीं Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 2,08,191 रुपये थी.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350

Trending news

संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
;