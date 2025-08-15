Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: जानें कौन-सी बाइक है सबसे बेहतर

Yezdi Roadster MK2 vs Royal Enfield Meteor 350: पावरफुल बाइक बनाने के मामले में Yezdi और Royal Enfield दोनों का नाम आता है हाल में ही Yezdi कंपनी ने Roadster MK2 को लॉन्च किया है royal Enfield Meteor 350 से किया जा रहा है, ये दोनों बाइक्स अपनी-अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं आज हम इन दोनों बाइक्स के फीचर्स और कीमत के बारे में जानेंगे.

डिजाइन

Yezdi Roadster MK2 के डिजाइन की बात करें तो इसको रेट्रो और मॉडर्न लुक दिया गया है जो इसे मस्कुलर बनाने का काम करता है, साथ हीं इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलैंप और लो-स्लंग सीट दी गई है, और Yezdi Roadster MK2 में मिलने वाले अलॉय व्हील्स और काली फिनिशिंग इसे स्पोर्टी लुक भी देते हैं.साथ ही इसमें Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसको क्लासिक क्रूजर की तरह बनाया गया है जिसमें क्रोम डिटेलिंग, राउंड हेडलैंप, चौड़ा हैंडलबार और आरामदायक सीट देखने को मिलता है जो इसे इसे एक ट्रैडिशनल टूरिंग बाइक बनाती है.

इंजन

Yezdi Roadster MK2 के इंजन की बात करें तो इसमें 334cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग 29 bhp पावर और 29 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करता है,साथ ही ये बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर-क्लच के साथ आता है जो आपको स्मूथ राइडिंग का अनुभव देने का काम करती है, वहीं Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 20.2 bhp पावर और 27 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, साथ ही ये बाइक 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और अपनी स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है.

फीचर्स

Yezdi Roadster MK2 के फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मौजूद हैं, साथ हीं इसमें फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है दिया गया है. और Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसमें भी डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है, इसका सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और Tripper Navigation फीचर लंबे ट्रैवल के लिए लाभदायक होता है.

कीमत

Yezdi Roadster MK2 के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2,09,969 रुपये है, और वहीं Royal Enfield Meteor 350 की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 2,08,191 रुपये थी.