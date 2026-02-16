कस्टम बाइक का मजा देगी Yezdi की नई 'Blood Moon' स्पेशल एडिशन: 3 मार्च को होगी एंट्री

Yezdi Roadster Special Edition: Classic Legends ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल Yezdi Roadster के एक नए अवतार का टीजर जारी कर दिया है, जिसे 3 मार्च, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. टीज़र इमेज में एक राइडर के हेलमेट वाइज़र पर डार्क रेड मून दिखाई दे रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इस आगामी मॉडल का नाम 'Blood Moon' एडिशन हो सकता है. टीज़र में लिखा है, "यह कोई रिफलेक्शन नहीं है, यह एक संकेत है," जो इस बाइक के प्रति क्यूरियॉसिटी को और बढ़ा रहा है.

शानदार कॉस्मेटिक अपडेट

इस स्पेशल एडिशन के सबसे बड़े बदलावों में बाइक का लुक और डिजाइन शामिल होने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसमें एक बिल्कुल नई डार्क रेड और ब्लैक पेंट स्कीम पेश करेगी, जो मौजूदा रंगों जैसे शार्कस्किन ब्लू और शैडो ब्लैक से काफी अलग होगी. इसके अलावा, बाइक पर कुछ खास ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन की ब्रांडिंग भी देखने को मिल सकती है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में अधिक प्रीमियम और आकर्षक बनाएगी.

इंजन और परफॉरमेंस

इंजन और परफॉरमेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है Roadster Blood Moon एडिशन में मौजूदा मॉडल जैसा ही दमदार इंजन ऑफर किया जाने वाला है. इसमें 334cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 29.6 bhp की पावर और 29.9 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. साथ ही, स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच की सुविधा भी दी जाएगी.

फीचर्स और एर्गोनॉमिक्स

Yezdi ने अगस्त 2025 में ही Roadster को अपडेट किया था, जिसमें हैंडलबार के एर्गोनॉमिक्स और लाइटिंग में सुधार किए गए थे. इस नए एडिशन में भी वही आधुनिक फीचर्स जारी रहेंगे, जैसे कि राउंड LED हेडलैंप, टियरड्रॉप फ्यूल टैंक और रिमूवेबल रियर सीट. राइडर की सुरक्षा और आराम के लिए इसमें कॉन्टिनेंटल का डुअल-चैनल ABS, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और गैस-चार्ज्ड रियर ट्विन शॉक्स जैसे हार्डवेयर दिए जाएंगे.

मुकाबला

Yezdi Roadster का यह नया अवतार खासतौर पर उन ग्राहको के लिए तैयार किया गया है जो एक 'कस्टम-स्टाइल' वाली फैक्ट्री-फिटेड बाइक चाहते हैं. 795 mm की कम सीट हाइट और 1440 mm के व्हीलबेस के साथ ये बाइक भारतीय सड़कों पर शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए तैयार की गई है. नई पेंट स्कीम और एक्सपेक्टेड एक्सेसरीज के साथ, ये स्पेशल एडिशन नियो-रिट्रो सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करेगा.