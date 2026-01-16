दिल्ली मेट्रो से डायरेक्ट बुक हो जाएगी बाइक टैक्सी और कैब, इस दिन से शुरू हो रही है सर्विस

Advertisement
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:03 PM IST
DMRC Cab Service: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यात्रियों के सफर को और भी आसान बनाने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रहा है. 31 जनवरी 2026 से दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर 'इंटीग्रेटेड लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' सेवा शुरू की जाएगी. इस सुविधा के तहत यात्री मेट्रो से उतरते ही ऐप के जरिए एक क्लिक पर बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब बुक कर सकेंगे, जिससे स्टेशन के बाहर वाहनों के इंतज़ार में लगने वाला समय बचेगा.

भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप 
DMRC ने इस सेवा के लिए 'सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड' (STCL) के साथ एक समझौता (MoU) किया है, जो 'भारत टैक्सी' नाम से मोबाइल ऐप सचालित करती है. इस योजना की खास बात यह है कि 'भारत टैक्सी' ऐप को दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक 'Sarthi' ऐप के साथ जोड़ दिया जाएगा. इससे यात्री अपने पूरे सफर की प्लानिंग और बुकिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेगे, जिससे यात्रा का अनुभव काफी सुगम हो जाएगा.

इन 10 स्टेशनों से होगी शुरुआत
पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के उन स्टेशनों को चुना गया है जो प्रमुख मार्केट हब और भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास हैं:

मिलेनियम सिटी सेंटर (गुरुग्राम) और सिकंदरपुर.

बॉटनिकल गार्डन (नोएडा) और वैशाली (गाजियाबाद).

राजीव चौक, नई दिल्ली, कश्मीरी गेट और हौज खास.

लाजपत नगर और नेहरू प्लेस.

ट्रांसपेरेंट फेयर और सुरक्षित सफर
अक्सर मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों को ऑटो या टैक्सी चालकों द्वारा मांगे जाने वाले मनमाने किराए की समस्या का सामना करना पड़ता है. DMRC की इस नई सेवा से किराया पूरी तरह पारदर्शी होगा. बुकिंग से पहले ही यात्रियों को सटीक किराया पता चल जाएगा, जिससे वे अधिक पैसे देने से बचेंगे. साथ ही, असंगठित वाहनों के बजाय एक अधिकृत प्लेटफॉर्म होने से सुरक्षा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी.

भविष्य में एक्सपैंशन 
31 जनवरी से शुरू होने वाले इस पायलट फेज के दौरान DMRC अधिकारियों द्वारा यात्रियो की प्रतिक्रिया, सेवा की दक्षता और ट्रैफिक पर पड़ने वाले प्रभाव का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में इस सर्विस का विस्तार दिल्ली-NCR के अन्य स्टेशनों पर भी किया जाएगा. इससे मेट्रो यात्रियों के लिए स्टेशन से घर या दफ्तर तक पहुंचना काफी किफायती और आसान हो जाएगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Delhi metro

Trending news

