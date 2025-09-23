Apple iPhone 17 Pro वाले प्राइज में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, भारत ही नहीं दुनियाभर में है बंपर डिमांड

Bikes at iPhone 17 Price range: Apple ने हाल ही में भारत में नई iPhone 17 सीरीज को मार्केट में उतारा है. iPhone 17 Pro Max का टॉप मॉडल, यानी 2TB वेरिएंट, ₹2.30 लाख की कीमत पर आता है. यह भारत का सबसे महंगा स्मार्टफोन बन गया है. लेकिन क्या आपने सोचा है, इतनी भारी रकम खर्च करके अगर आप फोन के बजाय मोटरसाइकिल लें तो कैसा रहेगा? तो आइए जानते हैं उन पांच शानदार मोटरसाइकिलों के बारे में, जिन्हें आप iPhone 17 Pro Max के दाम में आराम से खरीद सकते हैं.

Royal Enfield Classic 350

रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक 350 भारत में एक कल्ट बाइक मानी जाती है. इसका डिज़ाइन रेट्रो है और एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ आज भी दिल जीत लेती है. इस बाइक की कीमत ₹1.81 लाख से ₹2.16 लाख (एक्स-शोरूम) है. नए GST 2.0 और फेस्टिव ऑफर्स के साथ यह और भी किफ़ायती हो जाती है.

Royal Enfield Hunter 350

अगर आप सिर्फ रॉयल एनफ़ील्ड का नाम लेना चाहते हैं, तो हंटर 350 एक एंट्री-लेवल ऑप्शन है. क्लासिक जैसी भारी पहचान भले ही न हो, लेकिन इसका लुक और डिज़ाइन रेट्रो चार्म लिए हुए है. कीमत ₹1.38 लाख से ₹1.67 लाख के बीच है. iPhone की तुलना में यह आपकी जेब को भी हल्का नहीं करेगी.

KTM 250 Duke

युवा राइडर्स के लिए KTM ड्यूक किसी सपने से कम नहीं है. 250 Duke एक स्पोर्टी स्ट्रीटफाइटर बाइक है, जिसे ‘पॉकेट रॉकेट’ भी कहा जाता है. हाल ही में इसकी कीमत ₹17,994 कम हुई है और अब यह ₹2.12 लाख (एक्स-शोरूम) में मिलती है. अगर आपको स्पोर्ट्स लुक और परफॉर्मेंस चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट डील है.

Honda NX200

Honda NX200 उन लोगों के लिए है जो रोज़ाना शहर में बाइक इस्तेमाल करना चाहते हैं और कभी-कभी एडवेंचर रोड पर भी जाना चाहते हैं. इसका डिज़ाइन यूथफुल और डायनेमिक है. कीमत ₹1.70 लाख (एक्स-शोरूम) है, यानी iPhone से आधी से भी कम.

TVS Apache RTR 310

अगर आपका दिल स्पोर्ट्स बाइक पर आता है तो Apache RTR 310 आपके लिए परफ़ेक्ट है. इसका Arsenal Black बेस वेरिएंट ₹2.21 लाख (एक्स-शोरूम) में आता है. इसमें GST लाभ और फेस्टिव डिस्काउंट भी मिलेंगे. यानी iPhone की जगह यह बाइक लेना कहीं ज़्यादा समझदारी होगी.