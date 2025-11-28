1.17 करोड़ की एक नंबर प्लेट! इतने खर्चे में तो आ जाएंगी मार्केट की ये 5 धांसू कारें

Most Expensive Number Plate in Haryana: भारत में VIP रजिस्ट्रेशन नंबरों का क्रेज किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हरियाणा ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. राज्य में HR 88 B 8888 नंबर प्लेट की नीलामी ₹1.17 करोड़ में हुई, जो इसे देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनाती है. इस बोली ने लिटमस7 के सीईओ वेणु गोपालकृष्णन के ₹46 लाख के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. एक्सक्लूसिव नंबर प्लेट्स के लिए दीवानगी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस एक फैंसी नंबर की कीमत में आप कौन-कौन सी शानदार कारें खरीद सकते हैं? आइए जानते हैं ₹1.17 करोड़ में खरीदी जा सकने वाली 5 बेहतरीन कारों के बारे में.

₹1.17 करोड़ में खरीदी जा सकने वाली 5 कारें कौन सी हैं?

MG Comet EV (एमजी कॉमेट ईवी): यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार शहरी ट्रैफिक में आसानी से चलाने के लिए बेहतरीन है. यह रोज़मर्रा के ऑफिस आवागमन के लिए एक दमदार ऑप्शन है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹4.99 लाख है. यानी, यह एक किफायती और सुविधाजनक शहरी साथी है, जिसे आप इस नंबर प्लेट की कीमत में आसानी से खरीद सकते हैं.

Mahindra Thar Roxx (महिंद्रा थार रॉक्स): महिंद्रा थार रॉक्स शानदार रोड प्रेजेंस को प्रभावशाली ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ मिलाती है, जिससे यह एडवेंचर पसंद करने वाले खरीदारों के लिए एक बहुमुखी SUV बन जाती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹12.99 लाख है. यह दमदार प्रदर्शन चाहने वालों के लिए एक दमदार ऑप्शन है जो रोजमर्रा के उपयोग में भी समझौता नहीं करना चाहते.

Skoda Octavia RS (स्कोडा ऑक्टेविया आरएस): Skoda ने भारत में Octavia RS को ₹49.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है. यह एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेडान है जो आधुनिक तकनीक और आकर्षक डिज़ाइन को रोज़मर्रा के आराम के साथ जोड़ती है. यह उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन है जो रोमांचक राइड और दमदार ता दोनों चाहते हैं.

Tata Sierra (टाटा सिएरा): टाटा ने लगभग 20 साल बाद अपनी प्रतिष्ठित 'Sierra' नेमप्लेट को वापस लाते हुए नई सिएरा को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹11.49 लाख है. Tata Sierra को सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं, जो इसे Hyundai Creta, Skoda Kushaq, और Kia Seltos जैसी राइवल कारों से ऊपर रखते हैं. यह भारतीय बाज़ार में एक प्रीमियम और मच आवेटेड SUV है.

Toyota Hilux (टोयोटा हिलक्स): Toyota Hilux अपनी मजबूत ऑफ-रोड क्षमताओं और भरोसेमंद इंजन परफॉर्मेंस के लिए पॉपुलर है, जो इसे एडवेंचर ट्रेल्स पसंद करने वाले और रोज़मर्रा की दमदार ता की आवश्यकता वाले खरीदारों के लिए एक आदर्श ऑप्शन बनाता है. भारत में Hilux की कीमतें ₹28 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.