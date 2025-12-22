YOUDHA ने पेश किया Trevo L5 इलेक्ट्रिक कार्गो लोडर, कीमत 4.35 लाख से शुरू

YOUDHA electric cargo: भारत के इलेक्ट्रिक कमर्शियल मोबिलिटी क्षेत्र में तेजी से उभरती कंपनी YOUDHA ने आजYOUDHA Trevoके लॉन्च की घोषणा की. यह एकहेवी-ड्यूटी L5 इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलरहै, जिसे लास्ट-माइल डिलीवरी और शहरों के भीतर माल ढुलाई की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. भारतीय सड़कों और भारी लोड की परिस्थितियों के अनुसार डिज़ाइन किया गया Trevo, मज़बूत निर्माण, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और ज़ीरो-एमिशन परफॉर्मेंस का बेहतरीन संयोजन पेश करता है.

शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में भारी सामान ढोने के लिए तैयार YOUDHA Trevo में10-kW का इलेक्ट्रिक मोटरदिया गया है, जो48 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीडके साथ पूरी लोडिंग में भी भरोसेमंद प्रदर्शन सुनिश्चित करता है. यह वाहन11.8 kWh फिक्स्ड बैटरीऔर7.6 kWh स्वैपेबल बैटरी (वैकल्पिक)विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार बैटरी कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं. एक बार चार्ज करने पर Trevo 130 से 150 किमी की प्रमाणित रेंजदेता है और इसेकरीब 4–5 घंटे में चार्जकिया जा सकता है, जिससे रोज़मर्रा के संचालन में समय की बचत होती है.

YOUDHA Trevo कामज़बूत मेटल बॉडीडिज़ाइन औरपूरी तरह बंद केबिन (दरवाज़ों सहित)ड्राइवर को बेहतर सुरक्षा और हर मौसम में आराम प्रदान करता है. वाहन काग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) 1,200 किलोग्रामहै और इसमें4.50-10, 8PR टायरदिए गए हैं. इसकी13 डिग्री तक की ग्रेडेबिलिटीफ्लाईओवर, रैंप और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी सहज संचालन सुनिश्चित करती है. कार्गो एरिया140 क्यूबिक फीट और 170 क्यूबिक फीट के हाफ-डेक विकल्पोंमें उपलब्ध है. इसके अलावा, डिजिटल CAN-आधारित इंस्ट्रूमेंट क्लस्टरवाहन की रियल-टाइम जानकारी और डायग्नोस्टिक्स प्रदान करता है.

Trevo का लॉन्च YOUDHA के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि यह कंपनी कादूसरा प्रोडक्टहै. इससे पहले लॉन्च किए गएYOUDHA EPODको इसकेबेहतर माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंसके लिए बाज़ार से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसी सकारात्मक अनुभव के आधार पर YOUDHA ने अबइलेक्ट्रिक कार्गो सेगमेंटमें कदम रखा है, ताकि भारत में बढ़ती लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स की मांग को पूरा किया जा सके.

YOUDHA के विस्तार को एक ठोस निवेश योजना का समर्थन भी प्राप्त है.LOHIA और YOUDHA ब्रांड की पैरेंट कंपनी Zuperia Auto ने ₹20 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षमता बढ़ाना, डीलर और सर्विस नेटवर्क को मजबूत करना और पैसेंजर व कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के उत्पादन को तेज़ करना है.

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए YOUDHA के सीईओ आयुष लोहियाने कहा

“YOUDHA Trevo को व्यावसायिक लाभ और भरोसेमंद संचालन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. भारत की लास्ट-माइल डिलीवरी इंडस्ट्री को ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन चाहिए जो सिर्फ़ पर्यावरण-अनुकूल ही नहीं, बल्कि मज़बूत, टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद भी हों. Trevo कम रनिंग कॉस्ट, ज़ीरो टेलपाइप एमिशन और वास्तविक लोड कंडीशंस में स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है.”

YOUDHA Trevo की कीमत ₹4.35 लाख से ₹4.75 लाख के बीच रखी गई है, जिससे यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे व्यवसायों के लिए ICE-आधारित कार्गो थ्री-व्हीलर्स का एक मज़बूत विकल्प बनता है.