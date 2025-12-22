Advertisement
trendingNow13049477
Hindi NewsऑटोमोबाइलYOUDHA ने पेश किया Trevo L5 इलेक्ट्रिक कार्गो लोडर, कीमत 4.35 लाख से शुरू

YOUDHA ने पेश किया Trevo L5 इलेक्ट्रिक कार्गो लोडर, कीमत 4.35 लाख से शुरू

YOUDHA electric cargo: YOUDHA Trevo कामज़बूत मेटल बॉडीडिज़ाइन औरपूरी तरह बंद केबिन (दरवाज़ों सहित)ड्राइवर को बेहतर सुरक्षा और हर मौसम में आराम प्रदान करता है. वाहन काग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) 1,200 किलोग्रामहै और इसमें4.50-10, 8PR टायरदिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

YOUDHA ने पेश किया Trevo L5 इलेक्ट्रिक कार्गो लोडर, कीमत 4.35 लाख से शुरू

YOUDHA electric cargo: भारत के इलेक्ट्रिक कमर्शियल मोबिलिटी क्षेत्र में तेजी से उभरती कंपनी YOUDHA ने आजYOUDHA Trevoके लॉन्च की घोषणा की. यह एकहेवी-ड्यूटी L5 इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलरहै, जिसे लास्ट-माइल डिलीवरी और शहरों के भीतर माल ढुलाई की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. भारतीय सड़कों और भारी लोड की परिस्थितियों के अनुसार डिज़ाइन किया गया Trevo, मज़बूत निर्माण, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और ज़ीरो-एमिशन परफॉर्मेंस का बेहतरीन संयोजन पेश करता है.

शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में भारी सामान ढोने के लिए तैयार YOUDHA Trevo में10-kW का इलेक्ट्रिक मोटरदिया गया है, जो48 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीडके साथ पूरी लोडिंग में भी भरोसेमंद प्रदर्शन सुनिश्चित करता है. यह वाहन11.8 kWh फिक्स्ड बैटरीऔर7.6 kWh स्वैपेबल बैटरी (वैकल्पिक)विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार बैटरी कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं. एक बार चार्ज करने पर Trevo 130 से 150 किमी की प्रमाणित रेंजदेता है और इसेकरीब 4–5 घंटे में चार्जकिया जा सकता है, जिससे रोज़मर्रा के संचालन में समय की बचत होती है.

YOUDHA Trevo कामज़बूत मेटल बॉडीडिज़ाइन औरपूरी तरह बंद केबिन (दरवाज़ों सहित)ड्राइवर को बेहतर सुरक्षा और हर मौसम में आराम प्रदान करता है. वाहन काग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) 1,200 किलोग्रामहै और इसमें4.50-10, 8PR टायरदिए गए हैं. इसकी13 डिग्री तक की ग्रेडेबिलिटीफ्लाईओवर, रैंप और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी सहज संचालन सुनिश्चित करती है. कार्गो एरिया140 क्यूबिक फीट और 170 क्यूबिक फीट के हाफ-डेक विकल्पोंमें उपलब्ध है. इसके अलावा, डिजिटल CAN-आधारित इंस्ट्रूमेंट क्लस्टरवाहन की रियल-टाइम जानकारी और डायग्नोस्टिक्स प्रदान करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trevo का लॉन्च YOUDHA के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि यह कंपनी कादूसरा प्रोडक्टहै. इससे पहले लॉन्च किए गएYOUDHA EPODको इसकेबेहतर माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंसके लिए बाज़ार से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसी सकारात्मक अनुभव के आधार पर YOUDHA ने अबइलेक्ट्रिक कार्गो सेगमेंटमें कदम रखा है, ताकि भारत में बढ़ती लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स की मांग को पूरा किया जा सके.

YOUDHA के विस्तार को एक ठोस निवेश योजना का समर्थन भी प्राप्त है.LOHIA और YOUDHA ब्रांड की पैरेंट कंपनी Zuperia Auto ने ₹20 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षमता बढ़ाना, डीलर और सर्विस नेटवर्क को मजबूत करना और पैसेंजर व कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के उत्पादन को तेज़ करना है.

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए YOUDHA के सीईओ आयुष लोहियाने कहा
“YOUDHA Trevo को व्यावसायिक लाभ और भरोसेमंद संचालन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. भारत की लास्ट-माइल डिलीवरी इंडस्ट्री को ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन चाहिए जो सिर्फ़ पर्यावरण-अनुकूल ही नहीं, बल्कि मज़बूत, टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद भी हों. Trevo कम रनिंग कॉस्ट, ज़ीरो टेलपाइप एमिशन और वास्तविक लोड कंडीशंस में स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है.”
YOUDHA Trevo की कीमत ₹4.35 लाख से ₹4.75 लाख के बीच रखी गई है, जिससे यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे व्यवसायों के लिए ICE-आधारित कार्गो थ्री-व्हीलर्स का एक मज़बूत विकल्प बनता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

YOUDHA

Trending news

BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित