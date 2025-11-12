रीलबाजी के चक्कर में पेट्रोल से नहला दी खुद की Thar, तमाशबीन बना रहा पेट्रोल पंप स्टाफ

Mahindra Thar SUV: रील बनाना आजकल ट्रेंड बन गया है, लेकिन रील बनाने के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डालना कितना सही है? हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है जब पेट्रोल पंप से एक वीडियो वायरल होने लगा. इस वीडियो में एक शख्स अपनी महिंद्रा थार एसयूवी पर पेट्रोल की बारिश कर रहा है. X पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें पेट्रोल पंप की लापरवाही भी सामने आई है. आपको बता दें कि इस वीडियो को नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है.

क्या है वीडियो में

वीडियो में दिखाई दे रहा है की कैसे एक शख्स फिल्मी स्टाइल में खुद पेट्रोल का नोजल अपने हाथ में लेकर थार के फ्यूल टैंक में पेट्रोल भरता है फिर इस नोजल को कार की बॉडी पर रखता है जिससे कार की बॉडी पर और जमीन पर पेट्रोल गिरने लगता है. वीडियो देखकर ऐसा आसानी से समझा जा सकता है कि ये गलती से नहीं हुआ है बल्कि रील बनाने के इरादे से ये किया जा रहा है.

ये है यूट्यूब प्रदीप ढाका , जो व्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंप पर खुद अपनी गाड़ी में तेल कम डाल रहे हैं बाहर ज्यादा गिरा रहे हैं , अगर कोई जनहानि हो जाए तो??pic.twitter.com/T95z2q9faO Add Zee News as a Preferred Source — Raj Yadav (@YdbRaj73826) November 11, 2025

आग लग सकती थी

आपको बता दें कि नियमों के हिसाब से पेट्रोल पंप पर फोन चलाना भी सख्त मना होता है उसके बावजूद ना सिर्फ फोन पर वीडियो बनाया गया बल्कि पेट्रोल को गाड़ी की बॉडी और जमीन पर भी गिराया गया जिससे आग लगने का खतरा की गुना ज्यादा बढ़ गया. कथित तौर पर ये वीडियो यूट्यूबर प्रदीप ढाका का बताया जा रहा है. दरअसल X पर पोस्ट की गए इस वीडियो के कमेन्ट सेक्शन में ही इस यूट्यूबर के बारे में जानकारी दी है. इस घटना की वजह से पूरे पेट्रोल पम्प पर भीषण आग लग सकती थी. सबसे चिंता की बात तो ये है कि जब ये वीडियो बनाया जा रहा था उस दौरान पेट्रोल पम्प के कर्मचारी तमाशबीन बने हुए ये सब देख रहे थे.