Advertisement
trendingNow12999154
Hindi Newsऑटोमोबाइल

रीलबाजी के चक्कर में पेट्रोल से नहला दी खुद की Thar, तमाशबीन बना रहा पेट्रोल पंप स्टाफ

Mahindra Thar SUV: रीलबाजी का भूत लोगों के सिर पर किस कदर सवार हो जाता है इस बात का अंदाजा आप हालिया वायरल वीडियो देखकर लगा सकते हैं, जिसमें एक शख्स रील बनाने के चक्कर में अपने साथ अपने स्टाफ की भी जान खतरे में डाल रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रीलबाजी के चक्कर में पेट्रोल से नहला दी खुद की Thar, तमाशबीन बना रहा पेट्रोल पंप स्टाफ

Mahindra Thar SUV: रील बनाना आजकल ट्रेंड बन गया है, लेकिन रील बनाने के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डालना कितना सही है? हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है जब पेट्रोल पंप से एक वीडियो वायरल होने लगा. इस वीडियो में एक शख्स अपनी महिंद्रा थार एसयूवी पर पेट्रोल की बारिश कर रहा है. X पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें पेट्रोल पंप की लापरवाही भी सामने आई है. आपको बता दें कि इस वीडियो को नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है. 

क्या है वीडियो में 
वीडियो में दिखाई दे रहा है की कैसे एक शख्स फिल्मी स्टाइल में खुद पेट्रोल का नोजल अपने हाथ में लेकर थार के फ्यूल टैंक में पेट्रोल भरता है फिर इस नोजल को कार की बॉडी पर रखता है जिससे कार की बॉडी पर और जमीन पर पेट्रोल गिरने लगता है. वीडियो देखकर ऐसा आसानी से समझा जा सकता है कि ये गलती से नहीं हुआ है बल्कि रील बनाने के इरादे से ये किया जा रहा है. 

आग लग सकती थी 
आपको बता दें कि नियमों के हिसाब से पेट्रोल पंप पर फोन चलाना भी सख्त मना होता है उसके बावजूद ना सिर्फ फोन पर वीडियो बनाया गया बल्कि पेट्रोल को गाड़ी की बॉडी और जमीन पर भी गिराया गया जिससे आग लगने का खतरा की गुना ज्यादा बढ़ गया. कथित तौर पर ये वीडियो यूट्यूबर प्रदीप ढाका का बताया जा रहा है. दरअसल X पर पोस्ट की गए इस वीडियो के कमेन्ट सेक्शन में ही इस यूट्यूबर के बारे में जानकारी दी है. इस घटना की वजह से पूरे पेट्रोल पम्प पर भीषण आग लग सकती थी. सबसे चिंता की बात तो ये है कि जब ये वीडियो बनाया जा रहा था उस दौरान पेट्रोल पम्प के कर्मचारी तमाशबीन बने हुए ये सब देख रहे थे.   

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Thar

Trending news

पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें