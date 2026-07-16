/ZEE मीडिया रियलिटी चेक: सोसायटियों में इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का ये तरीका सेफ है या खतरनाक? एक्सपर्ट से जान लीजिए जवाब

टू-व्हीलर में चार्जिंग करते हुए यह साफ दिखता है कि गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है. कंपनी के अनुसार, बैटरी को सिर्फ 90% तक ही चार्ज करें. उससे ज्यादा चार्ज करने से गाड़ी हीट होना शुरू हो जाती है. गाड़ी के चार्जर में तीन लाइट्स मिलती हैं, ग्रीन, येलो और रेड. इसमें ग्रीन लाइट बताती है कि चार्जिंग शुरू हो गई, येलो लाइट बताती है कि मिड यानी आधी बैटरी चार्ज हो गई है और रेड लाइट का मतलब है कि चार्जिंग पूरी हो गई है. इसके साथ ही दिन में भी जब तापमान ज्यादा होता है या गाड़ी को काफी देर इस्तेमाल करने के बाद वह हीट हो गई हो, तो उसे चार्ज ना करें.