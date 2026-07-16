Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऑटोमोबाइल
  • /ZEE मीडिया रियलिटी चेक: सोसायटियों में इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का ये तरीका सेफ है या खतरनाक? एक्सपर्ट से जान लीजिए जवाब

ZEE मीडिया रियलिटी चेक: सोसायटियों में इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का ये तरीका सेफ है या खतरनाक? एक्सपर्ट से जान लीजिए जवाब

नोएडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल से आग लगने की घटना के बाद से हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में EV चार्ज करना सुरक्षित है या नहीं? अगर हां, तो सही तरीका क्या है? ज़ी मीडिया ने एक्सपर्ट अनिल छिकारा के साथ इसी ग्राउंड रियलिटी का विश्लेषण किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:10 PM IST
ZEE मीडिया रियलिटी चेक: सोसायटियों में इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का ये तरीका सेफ है या खतरनाक? एक्सपर्ट से जान लीजिए जवाब

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Netflix, Amazon की मनमानी खत्म: न्यूयॉर्क का नया नियम, एक क्लिक में कैंसल होगा सब...
Netflix Amazon subscription cancel50 min ago
2
FIFA World Cup 202657 min ago
3
Monsoon session1 hr ago
4
UPI1 hr ago
5
dehradun news1 hr ago