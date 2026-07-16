/ZEE मीडिया रियलिटी चेक: सोसायटियों में इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का ये तरीका सेफ है या खतरनाक? एक्सपर्ट से जान लीजिए जवाब

नोएडा में एक चार मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में हुए हादसे ने सबको डरा दिया है. स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुए भयाकन हादसे ने पूरी इमारत को आग की लपटों में झोंक दिया. इस भयानक हादसे में जहां दो लोगों की मौत हो गई, वहीं सीढ़ियों के सहारे किसी तरह 50 परिवारों की जान बचाई जा सकी. यह मात्र एक हादसा नहीं है, बल्कि देश के लाखों हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और सोसायटियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है.
अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही लापरवाही और कुछ सेफ्टी ट्रिक न पता होने के कारण आग लगने की घटना भी सामने आ रही है. इसी खतरे को भांपते हुए जी मीडिया की टीम ने दिल्ली के अशोक विहार में एक ग्राउंड रियलिटी चेक किया है. हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि यह पड़ताल करना है कि आखिर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में EV चार्ज करना सेफ है या नहीं? और अगर हां, तो गाड़ियां चार्ज करने का वह सही तरीका क्या है जिससे ऐसे जानलेवा हादसों को हमेशा के लिए रोका जा सके?
EV को चार्ज करना कब खतरनाक हो सकता है? इस मामले पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट अनिल छिकारा से बातचीत की गई. उन्होंने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर दोनों तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग को दिखाते हुए सुरक्षा से जुड़े कई खास जानकारी दी.
एक्सपर्ट अनिल छिकारा के अनुसार, इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ कंपनी की तरफ से कम्पेटिबल चार्जर मिलता है, सिर्फ उसी चार्जर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिव व्हीकल को चार्ज करने के लिए करना चाहिए. किसी दूसरी कंपनी का चार्जर या लोकल चार्जर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. टू-व्हीलर की चार्जिंग के विषय में उन्होंने बताया कि जिस जगह पर चार्जिंग की जा रही है, वहां पर मेन सप्लाई में 16Ah का करंट होना बहुत जरूरी होता है.
टू-व्हीलर में चार्जिंग करते हुए यह साफ दिखता है कि गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है. कंपनी के अनुसार, बैटरी को सिर्फ 90% तक ही चार्ज करें. उससे ज्यादा चार्ज करने से गाड़ी हीट होना शुरू हो जाती है. गाड़ी के चार्जर में तीन लाइट्स मिलती हैं, ग्रीन, येलो और रेड. इसमें ग्रीन लाइट बताती है कि चार्जिंग शुरू हो गई, येलो लाइट बताती है कि मिड यानी आधी बैटरी चार्ज हो गई है और रेड लाइट का मतलब है कि चार्जिंग पूरी हो गई है. इसके साथ ही दिन में भी जब तापमान ज्यादा होता है या गाड़ी को काफी देर इस्तेमाल करने के बाद वह हीट हो गई हो, तो उसे चार्ज ना करें.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के दो तरीके हैं एक फास्ट चार्जिंग और दूसरी स्लो चार्जिंग. गाड़ियों के लिए यह बेहतर है कि उन्हें स्लो चार्जिंग से ही चार्ज किया जाए, जिससे बैटरी की ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है. EV स्टेशन्स पर फास्ट चार्जिंग होती है, इसलिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हमेशा स्लो चार्जिंग ही रखनी चाहिए. फोर-व्हीलर की चार्जिंग की सुरक्षा के लिए कंपनी से एमसीबी भी दिया जाता है, जिससे ओवरलोड होने पर वह खुद से ट्रिप होकर चार्जिंग को ऑफ कर देती है.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए दो तरह की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं NMC यानी Nickel Manganese Cobalt और LFP यानी Lithium Iron Phosphate. NMC बैटरी सस्ती होती है, लेकिन इनका बैटरी डिस्चार्ज भी ज्यादा होता है और ये गर्म भी जल्दी होती हैं. इसके मुकाबले LFP बैटरी ज्यादा सेफ होती है.