Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 18 October 2022

Nissan cars in india: निसान इंडिया ने आज 3 नई एसयूवी से पर्दा उठाया है. इनमें Nissan X-Trail, Nissan Qashqai और Nissan Juke शामिल हैं. इनमें से निसान एक्स-ट्रेल की बिक्री सबसे पहले शुरू होगी.

Noida CNG Car Fire: आपने अक्सर सीएनजी कारों में आग लगने की खबरें सुनी होंगी. हाल ही में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है. नोएडा में सीएनजी भराने के तुरंत बाद एक गाड़ी में आग लग गई. कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई

Union Ministry of Road Transport and Highways: सरकार जल्द ही नई टोल पॉलिसी लागू कर सकती है. नई टोल पॉलिसी के अनुसार, आपको राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कम टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है.

How to check traffic challan online: इन दिनों ई-चालान भी कटने लगे हैं. इस चालान को इलेक्ट्रॉनिक चालान कहा जाता है, जो ऑनलाइन तरीके से काटे जाते हैं. कई बार तो वाहन चालक को पता भी नहीं होता कि उनका कोई चालान कट गया है.

Mercedes electric SUV: मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई कार EQE इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया है. यह गाड़ी फुल चार्ज होकर 700 किमी. से ज्यादा चल जाएगी, साथ ही इसका लुक बेहद ही शानदार बनाया गया है.

क्या ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है आपकी कार-बाइक की चाबी? जान लीजिए नियम

Traffic Rules for Car and Bike Keys: आपने अक्सर देखा होगा कि कई पुलिस वाले आपकी बाइक या कार की चाबी निकाल लेते हैं. ऐसा वो इसलिए करते होंगे कि कहीं आप भाग न जाएं. लेकिन क्या ऐसा करने का उन्हें अधिकार है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब

आर्मी टैंक से कम नहीं यह SUV, इस पर बम और गोलियां भी बेअसर, कीमत है इतनी

Bulletproof Car: कैलिफोर्निया की एक कंपनी Rezvani मोटर्स ने मिलिट्री ग्रेड एसयूवी लॉन्च की है. यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए यह बुलेटप्रूफ ग्लास, बॉडी आर्मर, रन-फ्लैट मिलिट्री टायर, स्मोक स्क्रीन, अंडरसाइड एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन और नाइट विजन के साथ आती है.

Mahindra Scorpio N में नहीं दिए 5 जरूरी फीचर्स, कई सस्ती गाड़ियों में भी मिलते हैं

Mahindra Scorpio N Features: ढेर सारी खूबियों के बावजूद इस गाड़ी में कई जरूरी फीचर्स मिसिंग नजर आते हैं. हम आपको बता रहे हैं उन 5 फीचर्स की लिस्ट, जो Mahindra Scorpio N नहीं मिलते.

Toyota Fortuner की बादशाहत खतरे में! आ रही यह दमदार SUV, तस्वीरें देख कर लो पसंद

Nissan X-Trail: निसान इंडिया भारत में जल्द ही अपनी नई एसयूवी Nissan X-Trail लॉन्च करने जा रही है. यह गाड़ी कई हाई-एंड फीचर्स और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी.

