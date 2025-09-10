Zelio ने उतारा नया Gracyi स्कूटर, फुल चार्जिंग में चलेगा 140 किमी

Electric Scooter: ज़ेलियो ई-मोबिलिटी (ZELIO E Mobility) ने -स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर Gracyi का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. नया वर्जन खासतौर पर आज के सिटी राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आरामदायक, किफायती और टिकाऊ राइड चाहते हैं. अपडेटेड Gracyi में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा कंफर्ट और ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी पार्टनर्स) की डेली की जरूरतों को पूरा करते हैं.

लिथियम-आयन बैटरी वेरिएंट

बैटरी क्षमता- 60V/30Ah

कीमत- ₹66,000 (एक्स-शोरूम)

रेंज- एक बार चार्ज करने पर लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक चल सकता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और तेज चार्जिंग चाहते हैं.

जेल बैटरी वेरिएंट

बैटरी क्षमता- 60V/32Ah

कीमत- ₹54,000 (एक्स-शोरूम)

रेंज- यह एक बार चार्ज करने पर लगभग लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक चल सकती है. यह छात्रों और छोटे-छोटे सफर करने वालों के लिए बेहतर और सस्ता ऑप्शन है.

जेल बैटरी वेरिएंट की दूसरे स्कूटर की बैटरी क्षमता 72V/42Ah है, इसकी कीमत ₹58,500 (एक्स-शोरूम) है और अगर बात करें रेंज की तो यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 130 से 140 किलोमीटर तक चल सकता है. यह वेरिएंट सबसे लंबी दूरी तय करने वाला है, जो डिलीवरी पार्टनर्स या रोजाना लंबा सफर करने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.



नए Gracyi इलेक्ट्रिक स्कूटर को खास तौर पर शहर में किफायती और भरोसेमंद सफर के लिए बनाया गया है. इसकी टॉप स्पीड 25 km/h है और एक बार चार्ज करने पर यह ज्यादा से ज्यादा 140 किलोमीटर तक चल सकता है। इसमें 60/72V का पावरफुल BLDC मोटर लगा है, जो फुल चार्ज में सिर्फ 1।5 यूनिट बिजली खर्च करता है. यह स्कूटर भारतीय सड़कों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें 180 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस है. स्कूटर का वजन 85 किलो है और यह 150 किलो तक का भार आराम से उठा सकता है. इसे चार्जिंग करना भी आसान है। लिथियम-आयन बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 4 घंटे लगते हैं. जेल बैटरी मॉडल को चार्ज करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। यानी यह स्कूटर डेली की जरूरतों के लिए सस्ता, आरामदायक और सुविधाजनक विकल्प है.