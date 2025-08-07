ZELO Electric ने उतारा Knight+ इलेक्ट्रिक स्कूटर, 59,990 रुपये में खरीद सकते हैं ग्राहक

Knight+ Electric Scooter Launch: ज़ेलो इलेक्ट्रिक ने को ₹59,990 (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर नाइट+ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है. नाइट+ में 1.8kWh की पोर्टेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी है जो 100 किलोमीटर की रियल टाइम रेंज ऑफर करती है. स्कूटर 1.5kW की मोटर से लैस है और इसकी मैक्स स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है. ये डीटैचेबल बैटरी है जिसे घर पर चार्ज किया जा सकता है, जिससे यूजर्स को चार्जिंग स्टेशनों पर निर्भरता से छुटकारा मिलता है.

किन खासियतों से है लैस

मुख्य विशेषताओं में हिल होल्ड कंट्रोल शामिल है, जो ढलान पर पीछे की ओर लुढ़कने से रोकता है, स्पीड बनाए रखने के लिए क्रूज़ कंट्रोल, और फॉलो-मी-होम हेडलैंप जो पार्किंग के बाद कुछ देर तक जलते रहते हैं. स्कूटर में मोबाइल डिवाइसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक USB चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है.

कलर ऑप्शन

नाइट+ छह रंगों में उपलब्ध है, जिनमें सफ़ेद और काले रंग के सिंगल-टोन वेरिएंट और नीले, लाल, पीले और ग्रे रंग के सफ़ेद रंगों के साथ मैट फ़िनिश वाले डुअल-टोन कॉम्बिनेशन शामिल हैं.

ज़ेलो इलेक्ट्रिक मौजूदा समय में भारतीय बाज़ार में चार मॉडल पेश करती है. कंपनी आरटीओ-पंजीकृत सेगमेंट में ज़ेडेन+ के साथ तीन कम गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर - ज़ूप, नाइट और ज़ेडेन - पेश करती है. यह ब्रांड एसएलएसआर इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत संचालित होता है और तीन वर्षों के संचालन में इसने पूरे भारत में एक डीलरशिप नेटवर्क स्थापित किया है.

नाइट+ के लिए प्री-बुकिंग ज़ेलो इलेक्ट्रिक डीलरशिप पर उपलब्ध है, जिसकी डिलीवरी 20 अगस्त, 2025 से शुरू होगी। यह लॉन्च भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ प्रदर्शन सुविधाओं को जोड़ने की कंपनी की रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है.