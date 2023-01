Right Way To Do Aarti: सनातन धर्म में किसी भी देवी-देवता की पूजा करने के बाद उनकी आरती की जाती है, इसके बाद ही पूजा पूर्ण मानी जाती है. धार्मिक मान्‍यताओं के मुताबिक, अगर आरती न की जाए तो पूजा अधूरी रहती है और इस तरह की पूजा सफल नहीं मानी जाती है. ऐसे में अगर आप घर भी आरती करते हैं तो आपको इसके सही नियम पता होना चाहिए. ऐसी मान्‍यता है कि जितना ध्‍यान पूजा पाठ में रखा जाता है, उतना ही ध्‍यान आरती करते समय भी रखना होता है. इसी तरह धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में आरती से जुड़े कई नियमों के बारे में बताया गया है. जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए.

आरती में इन नियमों का रखें ध्यान

आरती की थाली घुमाएं 14 बार

शास्त्रों में बताया गया है कि आरती की थाली को सबसे पहले भगवान के चरणों में चार बार, नाभि के यहां दो बार, मुख की ओर एक बार और सिर से लेकर चरणों तक सात बार घुमाना चाहिए. इस तरह कुल 14 बार आरती को घुमाना चाहिए. इस नियम के बारे में हिंदू शास्त्रों में भी मिलता है.

आरती का दीपक कहां रखें

शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा करने के बाद आरती को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए. आरती में रखें दीपक को हमेशा आरती करने से पहले और आरती करने के बाद ऊंची जगह पर रखें. दीपक जलाने से पहले और दीपक जलाने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं.

आरती के बाद क्‍या करना जरूरी

कोई भी पूजा पाठ करें. देवी-देवताओं की आरती करने के बाद जल से आचमन करना न भूलें. आरती के दीपक के पास पुष्प या फिर पूजा वाले चम्मच से जल लें और दीपक के चारों तरफ दो बार घुमाएं और इस जल को धरती पर छोड़ दें. ये उपाय करने के बाद पूजा में होने वाली भूल चूक के लिए भगवान से माफी मांगे और फिर सभी को आरती दें.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं