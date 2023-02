Urfi Insta User Name: उर्फी ने फिर बदला इंस्टा यूजर नेम, क्या इसके पीछे है किसी ज्योतिष का हाथ?

User Name According To Astrology: उर्फी जावेद ( Urfi Javed) किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बनी रहती है. उनके तमाम चाहने वाले हैं, ये बात तो हमें उनके इंस्टाग्राम (Instagram) से भी पता चलती है, उर्फी के इंस्टाग्राम में 4.1 मिलियन (Million)फॉलोअर्स (Followers) है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है अक्सर उर्फी का इंस्टा यूजर नेम ( Insta User Name) चेंज मिलता है, हाल ही में उर्फी का यूजर नेम 3 से 4 बार बदला जा चुका है. कहीं उर्फी के यूजर नेम के पीछे किसी ज्योतिष शास्त्र का हाथ तो नहीं है? जी हां अक्सर लोग अपने जीवन में सफलता में पाने के लिए अपने नाम में बदलाव करते हैं. आइए जानते है अंक या अक्षर शास्त्र के बारे में.

अंक शास्त्र क्या कहता है?

अंक या अक्षर शास्त्र के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के बारे में मालूम किया जा सकता है. जातकों का उनके मूलांक के अनुसार उनके भविष्य के बारे में जानकारी मिल सकती है. अक्सर लोग धन, वैभव औख कीर्ति के लिए भी अपने नाम में बदलाव कर लेते हैं. आपने देखा होगा कि एक ही नाम का अलग- अलग स्पैलिंग (spelling) होती है जैसे saumya या somya या फिर कोई व्यक्ति अपने अपने नाम में डबल अंग्रेजी का अक्षर (Double English Alphabets) का यूज (Use) करने लगते हैं या फिर लोग अपने नाम के आगे किसी अंक का जोड़ने लगते हैं.

उर्फी जावेद के इंस्टा यूजर नेम चेंज करने की कोई ये एक बड़ी वजह तो नहीं है? उर्फी सोशल मीडिया (Social Media) में काफी एक्टिव (Active) रहती हैं. उर्फी आए दिन अपने इंस्टाग्राम अंकाउट पर कुछ न कुछ नया शेयर करती रहती हैं और उनको मिलियन्स फैंस उन पर प्यार लुटाटे नजर आते हैं, उनके पोस्ट पर लाखों-करोड़ों लाइक्स, कमेंट( Likes or Comments) आते हैं.

