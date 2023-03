Nails And Hair Cutting: नाखून और बाल काटने के लिए यह दिन है सबसे अच्छा, नहीं पड़ता है कोई अशुभ प्रभाव; होता है धनलाभ

Best Day To Cut Hair And Nails : हिंदू धार्मिक ग्रंथों में नाखून, बाल और दाढ़ी कटवाने को लेकर और हमारे जीवन पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव जुड़े हुए है. अक्सर हम घर में सुनते आए हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल काटवाना अशुभ माना जाता है और इसका हमारे जीवन में नकारात्मक असर डालते हैं. इसलिए हम यहां आपको सप्ताह के हर दिन का महत्त्व बताते हुए यह जानकरी देंगे कि सप्ताह के किस दिन नाखून, बाल और दाढ़ी कटवानी चाहिए .

इस दिन भूलकर न कटें नाखून, बाल और दाढ़ी - हिन्दू धर्म के अनुसार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए. मान्यता है कि मंगलवार को बाल कटाने से उम्र पर विपरीत असर पड़ता है. इस दिन बाल या दाढ़ी काटने से उम्र घटती है और व्यक्ति को अल्पायु जीवन प्राप्त होता है. - वहीं गुरुवार भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी का दिन है. इस दिन दाढ़ी-बाल कटवाने से आर्थिक स्थिति खराब होता है. माना जाता है कि इस दिन बाल-दाढ़ी कटवाने से तंगी का सामना करना पड़ता है. - शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है. ज्योतिष के अनुसार, शनि का संबंध इंसना की त्वचा से होता है, इस दिन नाखून, बाल, दाढ़ी कटवाना अशुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इन कार्यों को करने से दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है, ऐस में इस दिन भूलकर भी दाढ़ी-बाल नहीं कटवाने चाहिए. नाखून दाढ़ी, बाल कटवाने का सही दिन बुधवार को बाल-दाढ़ी कटवाने व नाखून काटने के लिए सबसे शुभ दिन है. इस दिन बाल-दाढ़ी कटवाने पर सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है. वहीं शुक्रवार को बाल-दाढ़ी कटवाने से मान-सम्मान की प्राप्ति होती है क्योंकि शुक्र ग्रह को भौतिक सुख-सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है. सोमवार को बाल कटवाने से क्या होता है सोमवार का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और इस दिन बाल कटवाने से आपके संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और शिक्षा प्रभावित हो सकती है. इस दिन नाखून या बाल काटने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है. इसलिये इस दिन नाखून या बाल काटने से बचें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)