Holi 2023 : होली पर इस वजह से लगाया जाता है रंग, जानें पौराणिक और धार्मिक महत्व

Importance Of Gulal And Color In Holi: होली को लेकर होलिका और प्रहलाद की कहानी सबने सुनी और पढ़ी होगी लेकिन धार्मिक शास्त्र और पुराण बताते हैं कि इनके अलावा कई धार्मिक कहानी काफी प्रचलित है जो इस तरह से हैं.