Holy River Names: पवित्र नदियों के नाम पर रखें मॉर्डन बेबी गर्ल्स के नाम, बनेंगी गुणों की खान!

Baby Girls Name On Indian River: हिंदू धर्म और शास्त्रों में देवी- देवताओं, पवित्र स्थानों का बहुत ही महत्व है. और ऐसी ही भारतीय परंपरा है कि हम अपने बच्चों के नाम इसी आधार पर रखते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाडली के नाम भी मॉर्डन और यूनीक के साथ ट्रेडिशनल (modern unique and traditional names for baby girls) भी हो तो आप भारत में बहने वाली इन पवित्र नदियों के नाम का चुनाव कर सकते हैं. जी हां, आज हम बात करने वाले है भारतीय नदियों के बारे में जिनमें हजारों-लाखों खूबियां है आप भी अपनी बेबी गर्ल का नाम रखने से पहले ये नाम जरूर जान लें.

गंगिकाः

गंगा नदी से जुड़ा हुआ नाम है गंगिका. यह नाम सबसे यूनीक और मॉर्डन है. इसलिए आप अपनी बेबी गर्ल का नाम गंगिका रख सकते हैं.

तीस्ताः

तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदियों में से एक है. तीस्ता बहुत ही यूनीक नाम है जो शायद ही किसी से सुना हो. आप अपनी नन्ही परी का ये नाम रख सकते हैं.

चेनबाः

यदि आप अपनी लाडली का नाम च अक्षर से रखने जा रहे हैं तो आप चेनबा रख सकते हैं. .चेनबा नदी पंजाब की पांच मुख्य नदियों में से एक है. चेनबा नदी चंद्रा और भागा नदी के संगम से उत्पन्न हुई है और इसका उद्गम लद्दाख के पर्वतों से हुआ है.

सिंधुः

सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इस नदी का उद्गम कैलाश नदी से होता है. जितना क्षेत्र में विस्तार है उससे छोटा इसका नाम है. यदि आप अपनी दुलारी का छोटा-सा, प्यारा-सा नाम खोज रहे हैं तो सिंधु सबसे बेस्ट नाम है.

झेलमः

झेलम उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है. जिसका संस्कृत नाम वितस्ता नदी (Vitasta River) आप अपनी बेटी का 3 अक्षर का यूनीक और ट्रेडिशनल नाम सोच रहे हैं तो आप झेलम नाम रख सकते हैं.

ताप्तीः

यदि आप अपनी क्यूट लिटिल गर्ल का नाम त अक्षर से निकल का आया है तो आप उसका नाम ताप्ती रख सकते हैं. जिसका अर्थ है सूर्य की बेटी. ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है.

कावेरीः

कावेरी नदी का उद्गम बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता ने किया था. यह नदी भारत के दक्षिण में बहती है और पवित्र नदियों में से एक है. आप अपनी बेबी गर्ल का नाम कावेरी रख सकते हैं, यह काफी लोकप्रिय नाम है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी निःशुल्क कुंडली पाने के लिए यहाँ तुरंत क्लिक करें.