Vastu Dosh Upay : घर से लेकर ऑफिस तक हर समस्या का होगा समाधान, आज ही अपनाएं वास्तु के ये अचूक उपाय

Vastu Tips For Home And Office In Hindi: हिंदू धर्म में वास्तु का बहुत महत्व है. घर या ऑफिस खरीदने या बनवाने से पहले हम वास्तु का पालन जरूर करते हैं. घर या ऑफिस के अंदर या बाहर कई तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं. वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक की वजह भी बनते हैं. अगर आपका घर या ऑफिस किनारे का है या फिर तीराहे, चौराहे पर है, चाहे दक्षिण दिशा का घर है या घर के अंदर किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है, तो आप नीचे बताए गए अचूक उपायों को आजमा कर हर तरह के वास्तु दोष से छुटकारा पाया जा सकता है.

वास्तु दोष के उपाय ( Vastu Dosh Ke Upay): दक्षिण में है घर या ऑफिस का मुख्य द्वार: अगर आपके घर या ऑफिस का मुख्य द्वार दक्षिण में है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं. दूसरा आप द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र भी लगा सकते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तुदोष समाप्त होता है. इसके अलावा आप गणेशजी की पत्थर की दो मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो, इस मूर्ति को मुख्य द्वार के बीचों-बीच चौखट पर फिक्स कर दें, ताकि एक गणेशजी अंदर को देखें और एक बाहर को ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो सकता है. बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो: अगर आपका बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है. इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें. बाथरूम में नीले रंग की मग और बाल्टी का प्रयोग करें. एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर बाथरूम-टॉयलेट के किसी कोने में रख दें. अगर गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह आपको आर्थिक परेशानी दे सकता है. इसके लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें. वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर का करें प्रयोग : यदि घर या ऑफिस के किसी स्थान पर वास्तु दोष बन रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकियां रख दें. जब वह टिकियां गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी दो टिकिया रख दें. इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तुदोष निर्मित नहीं होगा. सुंदर कांड या रामचरित का पाठ : घर या ऑफिस के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय-समय पर मंगलवार या शनिवार को रामचरित या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें. इससे घर और ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी. घर और ऑफिस को बनाएं सुंदर: घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर को स्वास्तिक चिन्ह और पौधों से सजाएं. घर और ऑफिस की दीवारों पर पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें. घर के दक्षिण दिशा में भारी सामान जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रीज आदि रखें. आपको बता दें, घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है.