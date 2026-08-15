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15 अगस्त से पेट्रोल पर ₹0 हुआ Tax, डीजल पर सरकार ने की ₹1.5/ लीटर की कटौती...क्या आज से आपके लिए सस्ता हुआ तेल?

Petrol-Diesel Tax: 15 अगस्त से पेट्रोल-डीजल, ATF पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया गया है. सरकार की ओर से टैक्स कटौती के बाद क्या आपके लिए पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे ? विंडफॉल टैक्स होता क्या है और इसका इस्तेमाल सरकार क्यों करती है ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 15, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:50 AM IST
15 अगस्त से पेट्रोल पर ₹0 हुआ Tax, डीजल पर सरकार ने की ₹1.5/ लीटर की कटौती...क्या आज से आपके लिए सस्ता हुआ तेल?

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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