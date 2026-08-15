15 अगस्त से पेट्रोल पर ₹0 हुआ Tax, डीजल पर सरकार ने की ₹1.5/ लीटर की कटौती...क्या आज से आपके लिए सस्ता हुआ तेल?

Windfall Tax on Petrol Diesel: पेट्रोल-डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ATF फ्यूल पर सरकार नें बड़ा फैसला लिया है. 15 अगस्त से सरकार ने इनपर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में बड़ी कटौती की है.
केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर शून्य कर दिया है,जबकि डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. 15 अगस्त से जारी नई दर के बाद पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स 3.5 रुपये से घटकर 0 हो गई है. डीजल पर 25.5 रुपये से घटकर 24 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है. ATF पर निर्यात शुल्क को 22 रुपये से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.
विंडफॉल टैक्स में कटौती का असर पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतों पर नहीं होता है.इस कटौती का असर पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर दिखता है , जिसका लाभ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पड़ता है. इसका फायदा आम जनता को नहीं होगा, बल्कि विदेशों में पेट्रोल-डीजल का निर्यात सस्ता हो जाएगा. देश से बाहर जाना वाला पेट्रोल-डीजल सस्ता हो जाएगा. देश में पेट्रोल-डीजल का प्रोडक्शन बढ़ने और डिमांड से ज्यादा सप्लाई पहुंचने के बाद सरकार ने कंपनियों और रिफाइनरियों को राहत देते हुए निर्यात शुल्क को कम करने का फैसला किया है. हर 15 दिनों में इसे रिवाइज किया जाता है. इससे पहले सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स में बढ़ोतरी की थी. यानी साफ है कि विंडफॉल टैक्स घटने से आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा.
|शहर
|पेट्रोल की कीमत रुपये /लीटर
|डीजल की कीमत रुपये /लीटर
|दिल्ली
|
₹102.12
|
₹95.20
|कोलकाता
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₹113.51
|
₹99.82
|मुंबई
|
₹111.21
|
₹97.83
|चेन्नई
|
₹107.77
|
₹99.55
क्या होता है विंडफॉल टैक्स, क्यों ये टैक्स लगाती है सरकार ?
विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है, जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती हैं, जो बगैर खुद की मेहनत के अचानक बाहरी कारकों से अधिक मुनाफा अर्जित करने लगती हैं. ये टैक्स पेट्रोल-डीजल, ATF के निर्यात पर लगता है. पहली बार जुलाई, 2022 में इसे लगाया था. जिसका मकसद तेल कंपनियों और रिफाइनरियों की ओर से तेल निर्यात के जरिए बड़े मुनाफे पर लगाम कसना था. जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है, तो कंपनियां अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में पेट्रोल-डीजल का निर्यात बढ़ाकर अधिक कमाई करने की कोशिश करती है. ऐसी स्थिति में देश में तेल सप्लाई पर कोई संकट ना हो, इसके लिए सरकार विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कंपनियों की ओर से निर्यात पर लगाम लगाने की कोशिश करती है. वहीं जब देश में तेल की सप्लाई अधिक होती है, तो टैक्स को कम कर दिया जाता है, ताकि रिफाइनरियों एक्सपोर्ट कर कमाई बढ़ा सके.
15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास का लेखा-जोखा और आगे का फ्यूचर प्लान देश के सामने रखा. इस दौरान उन्होंने तेल संकट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि खाड़ी युद्ध और होर्मुज संकट के दौरान भी देश में पेट्रोल-डीजल , खाद, गैस की कोई कमी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 साल में सरकार की योजना के कारण बड़े सकंट के बीच भी भारत मजबूती से खड़ा रहा. देश में तेल और गैस की किल्लत नहीं हुई. अपने भाषण में पीएम ने साफ किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद किसी की कोई कमी नहीं है.