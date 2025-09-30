Advertisement
1 October Rule Changes: ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI... लागू होंगे ये बड़े बदलाव, जानें कैसे प्रभावित होगी आपकी जिंदगी

अगले महीने कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI लेन-देन और पेंशन योजनाओं से जुड़े हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:45 AM IST
1 October Rule Changes: ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI... लागू होंगे ये बड़े बदलाव, जानें कैसे प्रभावित होगी आपकी जिंदगी

1 October Rule Changes  : 1 अक्टूबर यानी कल से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI और पेंशन योजना जैसे कई सेक्टर्स को सीधे प्रभावित करेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों को न समझने पर आम नागरिक को वित्तीय और रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. नई तिमाही के शुरू होते ही कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा.

ऑनलाइन गेमिंग 

सबसे पहले, ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम लागू होंगे. इन नियमों के तहत अब गेमिंग कंपनियों को यूजर्स के लेन-देन और टैक्स संबंधी डेटा को रिपोर्ट करना होगा. इससे सरकार को सुरक्षित और पारदर्शी लेन-देन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

रेल टिकट बुकिंग 

रेल यात्री भी बदलाव महसूस करेंगे. रेल टिकट बुकिंग और रिफंड नियमों में बदलाव  किए गए हैं, जिससे यात्रियों को टिकट रद्द या बदलने में नए तरीके अपनाने पड़ सकते हैं.

 बैंकिंग सेक्टर

ब्याज दरों और बैंकिंग सेक्टर में भी अपडेट हैं. कर्ज, FD और अन्य बचत योजनाओं में बदलाव होने के कारण निवेशकों और आम जनता को अपनी योजनाओं का रिव्यू करना जरूरी होगा.

UPI पेमेंट

UPI लेन-देन और डिजिटल भुगतान के नियम भी अपडेट किए गए हैं. नए नियमों के तहत बड़े ट्रांजैक्शन और लिमिट्स पर नई गाइडलाइन लागू होंगी. साथ ही, पेंशन योजना और रिटायरमेंट फंड्स में भी बदलाव होंगे. इन नियमों का उद्देश्य पेंशन फंड की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है.

LPG  के दाम में होगा बदलाव

1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होने वाला है. हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG, CNG और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव होता है.

NPS में होगा बदलाव

NPS में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा. 

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों को समझना और समय पर अपनाना जरूरी है, नहीं तो वित्तीय नुकसान या अप्रत्याशित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगले महीने से ये नियम लागू हो रहे हैं, इसलिए अपने वित्तीय और डिजिटल व्यवहार को समय रहते अपडेट करना फायदेमंद रहेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

