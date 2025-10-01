Advertisement
trendingNow12942946
Hindi Newsबिजनेस

1 October Rule Changes: रेल टिकट, ऑनलाइन गेमिंग और UPI... लागू हुए ये बड़े बदलाव, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?

आज से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI लेन-देन और पेंशन योजनाओं से जुड़े हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 October Rule Changes: रेल टिकट, ऑनलाइन गेमिंग और UPI... लागू हुए ये बड़े बदलाव, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?

1 October Rule Changes  : आज यानी 1 अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI और पेंशन योजना जैसे कई सेक्टर्स को सीधे प्रभावित करेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों को न समझने पर आम नागरिक को वित्तीय और रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. नई तिमाही के शुरू होते ही कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा.

ऑनलाइन गेमिंग 

सबसे पहले, ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम लागू होंगे. इन नियमों के तहत अब गेमिंग कंपनियों को यूजर्स के लेन-देन और टैक्स संबंधी डेटा को रिपोर्ट करना होगा. इससे सरकार को सुरक्षित और पारदर्शी लेन-देन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रेल टिकट बुकिंग 

रेल यात्री भी बदलाव महसूस करेंगे. रेल टिकट बुकिंग और रिफंड नियमों में बदलाव  किए गए हैं, जिससे यात्रियों को टिकट रद्द या बदलने में नए तरीके अपनाने पड़ सकते हैं.

बैंकिंग सेक्टर

ब्याज दरों और बैंकिंग सेक्टर में भी अपडेट हैं. कर्ज, FD और अन्य बचत योजनाओं में बदलाव होने के कारण निवेशकों और आम जनता को अपनी योजनाओं का रिव्यू करना जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें : अब आपको आसानी से मिलेगा गोल्ड लोन..RBI ने किया बड़ा बदलाव

 

UPI पेमेंट

UPI लेन-देन और डिजिटल भुगतान के नियम भी अपडेट किए गए हैं. नए नियमों के तहत बड़े ट्रांजैक्शन और लिमिट्स पर नई गाइडलाइन लागू होंगी. साथ ही, पेंशन योजना और रिटायरमेंट फंड्स में भी बदलाव होंगे. इन नियमों का उद्देश्य पेंशन फंड की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है.

LPG  के दाम में होगा बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG, CNG और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव होता है.

NPS में होगा बदलाव

NPS में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा. 

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों को समझना और समय पर अपनाना जरूरी है, नहीं तो वित्तीय नुकसान या अप्रत्याशित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगले महीने से ये नियम लागू हो रहे हैं, इसलिए अपने वित्तीय और डिजिटल व्यवहार को समय रहते अपडेट करना फायदेमंद रहेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

1 October Rule Changes

Trending news

दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
;