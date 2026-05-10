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Hindi Newsबिजनेस₹1.09 लाख करोड़ का झटका! टॉप-10 कंपनियों में मची उथल-पुथल, SBI को हुआ सबसे बड़ा नुकसान

₹1.09 लाख करोड़ का झटका! टॉप-10 कंपनियों में मची उथल-पुथल, SBI को हुआ सबसे बड़ा नुकसान

सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 414.69 अंक यानी 0.53% मजबूत हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 178.6 अंक यानी 0.74% चढ़ा. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान संबंधों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 10, 2026, 06:37 PM IST
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Top 10 Firms Mcap : बीते सप्ताह शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इसका असर देश की सबसे वैल्युएबल कंपनियों पर भी साफ दिखाई दिया है. टॉप-10 कंपनियों में से 4 दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 1,09,717.54 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई. सबसे ज्यादा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को हुआ है. वहीं दूसरी ओर 6 कंपनियों ने मिलकर 46,685.21 करोड़ रुपये की बढ़त हासिल की है. सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 414.69 अंक यानी 0.53% मजबूत हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 178.6 अंक यानी 0.74% चढ़ा. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान संबंधों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया.

इन कंपनियों के मार्केट कैप में आई बड़ी गिरावट

  • SBI का मार्केट कैप 44,722.34 करोड़ रुपये घटकर 9.41 लाख करोड़ रुपये रह गया

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  • भारती एयरटेल की वैल्यूएशन 31,167.1 करोड़ रुपये घटकर 11.18 लाख करोड़ रुपये पर आ गई

  • TCS का मार्केट कैप 28,456.26 करोड़ रुपये कम होकर 8.66 लाख करोड़ रुपये रह गया

  • L&T के बाजार मार्केट कैप में 5,371.84 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज हुई और इसका मार्केट कैप 5.46 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया

इन कंपनियों ने दिखाई मजबूती

  • HDFC बैंक का मार्केट कैप 15,425.09 करोड़ रुपये बढ़कर 12.02 लाख करोड़ रुपये हो गया.

  • बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन 11,486.89 करोड़ रुपये बढ़कर 5.94 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई.

  • हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 8,763.97 करोड़ रुपये बढ़कर 5.37 लाख करोड़ रुपये हो गया.

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 6,563.28 करोड़ रुपये बढ़कर 19.42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया.

  • LIC के मार्केट कैप में 2,751.37 करोड़ रुपये की तेजी आई और यह 5.07 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

  • ICICI बैंक का मार्केट कैप 1,694.61 करोड़ रुपये बढ़कर 9.06 लाख करोड़ रुपये हो गया.

सबसे वैल्युएबल कंपनियों की लिस्ट

सप्ताह के आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही. इसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, SBI, ICICI बैंक और TCS का स्थान रहा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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