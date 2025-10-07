Advertisement
trendingNow12951730
Hindi Newsबिजनेस

दादाजी ने 1990 में खरीदा होता 10 किलो सोना तो आज कितनी होगी उसकी कीमत?

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1970 में भारत में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत महज 184 रुपये थी. लेकिन इसके बाद गोल्ड ने उड़ान भरी. 1980 तक ये कीमत 1,330 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादाजी ने 1990 में खरीदा होता 10 किलो सोना तो आज कितनी होगी उसकी कीमत?

इंडियन मार्केट्स में सोने-चांदी की चमक लगातार बढ़ती ही जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 1,45,715 रुपये के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. वहीं सोना भी 1,17,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के टॉप लेवल को छू चुका है. क्या आपने कभी सोचा कि आपके दादाजी ने जिस गोल्ड को खरीदा था, उसकी कीमत आज कितनी हो चुकी होगी? 

1970 में कीमत महज 184 रुपये 

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1970 में भारत में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत महज 184 रुपये थी. लेकिन इसके बाद गोल्ड ने उड़ान भरी. 1980 तक ये कीमत 1,330 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई. फिर 1990 का दौर और गोल्ड के दाम देखते देखते 3,200 रुपये हो गया और साल 2000 तक ये 4,400 रुपये पर जा पहुंचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : EPFO से 21000 रुपये जीतने का शानदार मौका, 10 तारीख तक करना होगा यह काम

दादाजी ने 1990 में जब सोना खरीदा था तब सोने की कीमत लगभग ₹3,200 प्रति 10 ग्राम थी. अगर 1990 में 10 किलो सोने की कीमत देखें तो ये ₹3,20,00,000 थी. अगर इसकी तुलना आज यानी 7 अक्टूबर से करें तो सोने की कीमत ₹1,20,900 प्रति 10 ग्राम है. इससे स्पष्ट है कि सोने की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे दादाजी की निवेश की वैल्यू आज के समय में बहुत अधिक हो गई है. 2025 में 10 किलो सोने की कीमत ₹12,09,00,000 हो गयी है. 

क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत?

भारत में सोने की कीमत काफी हद तक वैश्विक कारकों से प्रभावित होती हैं. ग्लोबल कंडीशन 2022 में तब बदलने लगीं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया. फिर ईरान-इजराइल-फ़िलिस्तीन को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ. इन सभी कारणों की वजह से केंद्रीय बैंकों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई.

एनालिस्ट के मुताबिक अगर सोने की कीमतों में इसी तरह की ग्रोथ जारी रहती है, तो आने वाले वर्षों में सोने में निवेश करना और भी फायदेमंद हो सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
All India Weather update
ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात