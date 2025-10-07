दादाजी ने 1990 में खरीदा होता 10 किलो सोना तो आज कितनी होगी उसकी कीमत?

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1970 में भारत में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत महज 184 रुपये थी. लेकिन इसके बाद गोल्ड ने उड़ान भरी. 1980 तक ये कीमत 1,330 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई.
Trending Photos
इंडियन मार्केट्स में सोने-चांदी की चमक लगातार बढ़ती ही जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 1,45,715 रुपये के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. वहीं सोना भी 1,17,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के टॉप लेवल को छू चुका है. क्या आपने कभी सोचा कि आपके दादाजी ने जिस गोल्ड को खरीदा था, उसकी कीमत आज कितनी हो चुकी होगी?
1970 में कीमत महज 184 रुपये
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1970 में भारत में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत महज 184 रुपये थी. लेकिन इसके बाद गोल्ड ने उड़ान भरी. 1980 तक ये कीमत 1,330 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई. फिर 1990 का दौर और गोल्ड के दाम देखते देखते 3,200 रुपये हो गया और साल 2000 तक ये 4,400 रुपये पर जा पहुंचा.
यह भी पढ़ें : EPFO से 21000 रुपये जीतने का शानदार मौका, 10 तारीख तक करना होगा यह काम
दादाजी ने 1990 में जब सोना खरीदा था तब सोने की कीमत लगभग ₹3,200 प्रति 10 ग्राम थी. अगर 1990 में 10 किलो सोने की कीमत देखें तो ये ₹3,20,00,000 थी. अगर इसकी तुलना आज यानी 7 अक्टूबर से करें तो सोने की कीमत ₹1,20,900 प्रति 10 ग्राम है. इससे स्पष्ट है कि सोने की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे दादाजी की निवेश की वैल्यू आज के समय में बहुत अधिक हो गई है. 2025 में 10 किलो सोने की कीमत ₹12,09,00,000 हो गयी है.
क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत?
भारत में सोने की कीमत काफी हद तक वैश्विक कारकों से प्रभावित होती हैं. ग्लोबल कंडीशन 2022 में तब बदलने लगीं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया. फिर ईरान-इजराइल-फ़िलिस्तीन को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ. इन सभी कारणों की वजह से केंद्रीय बैंकों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई.
एनालिस्ट के मुताबिक अगर सोने की कीमतों में इसी तरह की ग्रोथ जारी रहती है, तो आने वाले वर्षों में सोने में निवेश करना और भी फायदेमंद हो सकता है.