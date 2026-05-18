10 मिनट की डिलीवरी, लेकिन किस कीमत पर? क्विक कॉमर्स की चमक के पीछे पसीने की कहानी

Q-commerce Tsunami in India : सोचिए, रात के ग्यारह बज रहे हैं. अचानक याद आया कि घर में नमक खत्म हो गया. दो साल पहले तक इसका मतलब था या तो पड़ोसी से मांगो, या सुबह का इंतज़ार करो. आज आप अपना फोन उठाते हैं. एक ऐप खोलते हैं और बारह मिनट के भीतर नमक आपके दरवाजे पर होता है. भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो या मूसलाधार बारिश. यह जादू नहीं, यह भारत की नई अर्थव्यवस्था है. चाहे रात 10 बजे के बाद शराब की तलब लगी हो या सुबह 4 बजे कुछ खाने का मन हो जाए. आपका फोन आपका अलादीन का चिराग है. जो मांगोगे वहीं मिलेगा. आजमा तो लें. बस बैंक में पैसे होने चाहिए और मन में इच्छा.

क्विक कॉमर्स- 10 से 30 मिनट में सामान पहुंचाने का यह मॉडल- महज एक कारोबारी तरकीब नहीं है. यह उस गहरे बदलाव की अभिव्यक्ति है जो स्मार्टफोन, सस्ते डेटा और यूपीआई ने मिलकर शहरी भारत में किया है. जिस देश में कभी 'कल आएगा' सुनकर लोग संतुष्ट हो जाते थे. वहां आज '10 मिनट में' की मांग सामान्य हो चुकी है. जो काम मोबाइल इंटरनेट ने 2005 से 2015 के बीच संचार के साथ किया. वही काम क्विक कॉमर्स अब उपभोग, रोजगार और खुदरा बाजार के साथ कर रहा है.

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विस्फोट का पैमाना

भारत में क्विक कॉमर्स की वृद्धि के आंकड़े चौंकाते हैं. 2025 तक इस उद्योग का कुल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू लगभग सात से आठ अरब डॉलर यानी करीब 62,000 से 71,000 करोड़ रुपये आंका गया. 2027-28 तक यह 1.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है. यह वृद्धि इसलिए असाधारण है क्योंकि परंपरागत रिटेल उद्योग जब 8-10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो क्विक कॉमर्स के शुरुआती वर्षों में 70 से 100 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई.

जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, मिल्क बॉस्केट, स्विग्गी, इन्स्टामार्ट, जोमैटो, फ्लिपकार्ट मिनिट्स, लीशियस, 1एम जैसे नाम अब शहरी भारत के नए मंदिर बन चुके हैं. 2021 में महज बीस वर्षीय आदित पालीचा और कैवल्य वोहरा द्वारा स्थापित जेप्टो आज सात अरब डॉलर से अधिक की वैल्यूएशन वाली कंपनी है. ब्लिंकिट, जो 2013 में ग्रोफर्स नाम से शुरू हुई थी. अब जोमैटो समूह का सबसे तेज बढ़ने वाला हिस्सा है.

पिछले 10 वर्षों में उद्योगों की तुलनात्मक वृद्धि दर

पारंपरिक रिटेल 8–10%

FMCG 7–9%

बैंकिंग / वित्तीय सेवाएं 10–12%

ई-कॉमर्स 20–25%

क्विक कॉमर्स 70–100%+

किराने से आगे

शुरुआत में क्विक कॉमर्स केवल 'किराना डिलीवरी' था. लेकिन आज यह उद्योग कहीं आगे निकल चुका है. दवाइयां, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मीट, यहाँ तक कि रेडी-टू-ईट भोजन- सब कुछ अब आधे घंटे के भीतर उपलब्ध है. BCG की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की ई-कॉमर्स मार्केट 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जिसमें क्विक कॉमर्स का योगदान सबसे बड़ा होगा. यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कुल ऑनलाइन खर्च का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन्हीं श्रेणी-केंद्रित प्लेटफॉर्म्स से आता है.

टाटा डिजिटल समूह का बिगबास्केट है. अब आईपीओ की तैयारी में है. लीशियस जैसी मीट और ताज़े खाद्य पदार्थों की कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है. पारंपरिक किराना दुकानों और मॉल्स के लिए यह बदलाव एक गहरी चुनौती बनकर उभरा है.

रीढ़ जो दिखती नहीं

इस पूरी इमारत की नींव वे लाखों युवा हैं जो रोज सड़कों पर दौड़ते हैं. बैग पीठ पर, फोन हाथ में, समय की तलवार सिर पर. भारत में गिग वर्कर्स की संख्या अगले कुछ वर्षों में आठ से नौ करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. ये वे श्रमिक हैं जो इस डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारते हैं. बिना स्थायी नौकरी, बिना सामाजिक सुरक्षा, और अक्सर बिना किसी गारंटी के. दिसंबर 2025 में जो हुआ, वह इस असंतोष का विस्फोट था. भारतीय ऐप-आधारित परिवहन श्रमिक महासंघ के नेतृत्व में 25 दिसंबर को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई. मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरू में लगभग 40,000 डिलीवरी वर्कर्स ने काम बंद किया. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-एनसीआर में 31 दिसंबर को भी विरोध प्रदर्शन हुए.

गिरती आमदनी, बिना सीमा के काम के घंटे, मनमाना एल्गोरिदमिक नियंत्रण- कंपनियाँ मुनाफा कमाती रहीं और सारा जोखिम वर्कर्स पर डालती रहीं. वर्कर्स की मांगें स्पष्ट थीं- '10 मिनट डिलीवरी' की असुरक्षित समय-सीमा खत्म हो, बेहतर वेतन मिले, सामाजिक सुरक्षा लागू हो, कानूनी मान्यता दी जाए. सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लैंकिट, जोमैटो, स्विग्गी और जेप्टो के अधिकारियों के साथ बैठक की. नतीजा यह हुआ कि कंपनियों को अपने ब्रांडिंग और सेवा प्रतिबद्धताओं से '10 मिनट' की गारंटी हटानी पड़ी.

तेज रफ्तार, धीमा मुनाफा

यहाँ एक दिलचस्प आर्थिक विरोधाभास उपस्थित है. इतनी तेज वृद्धि के बावजूद यह उद्योग अभी पूरी तरह लाभदायक नहीं है. कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं- डार्क स्टोर्स बनाने में एआई-आधारित डिमांड प्रेडिक्शन सिस्टम में और विशाल डिलीवरी नेटवर्क को सक्रिय रखने में. यह दौर अभी 'बाज़ार हथियाने' का है, 'स्थिर मुनाफे' का नहीं. स्टार्टअप फंडिंग की बात करें तो 2025 में भारत के टेक स्टार्टअप्स ने 10.5 अरब डॉलर जुटाए- जो 2024 से 17 प्रतिशत कम था. यह दर्शाता है कि निवेशक अब 'ग्रोथ-एट-ऑल-कॉस्ट' की जगह टिकाऊ कारोबारी मॉडल की मांग कर रहे हैं.

कई अर्थशास्त्री इस पर सवाल उठाते हैं: क्या यह मॉडल दीर्घकाल में टिकेगा?

वर्तमान में अधिकांश कंपनियां भारी सब्सिडी और वेंचर कैपिटल के सहारे चल रही हैं. जब यह समर्थन हटेगा, तो क्या उपभोक्ता 'असली कीमत' चुकाने को तैयार होंगे? यह वैसा ही है जैसे ओला और उबर ने शुरुआत में टैक्सी चालकों और उपभोक्ताओं को ढेरों लाभ दिए. लेकिन आज जब सभी को इनकी आदत पड़ गई है तो उन्होंने अपने रेट और कमीशन दोनों बढ़ा दिया है. लेकिन गांव और छोटे कस्बों से बेरोजगार युवा एक मोटरसाइकिल या भाड़े की कार के साथ अपनी जान हथेली पर लिए सुबह से देर रात तक महानगरों की सड़कों पर भटकते रहने के लिए अभिशप्त हो गए हैं. आखिर में उनके हाथ उतना ही पैसा आता है जितना भी अपने गांव या कस्बे में मजदूरी कर कमा सकते थे. प्रयागराज से दिल्ली जाकर उबर बाइक चलाने वाले मनीष अवस्थी कहते हैं- गांव में तो वैसे भी कोई काम नहीं है. कम से कम यहां दो जून की रोटी तो कमा रहे हैं.

तीन क्रांतियों का संगम

व्यापक दृष्टि से देखें तो भारत में क्विक कॉमर्स और गिग इकोनॉमी केवल एक रिटेल मॉडल नहीं हैं. ये तीन बड़े परिवर्तनों का ऐतिहासिक संगम हैं. पहला- स्मार्टफोन और UPI आधारित डिजिटल उपभोग, जिसने ग्रामीण और शहरी दोनों भारत को एक नए बाज़ार में बदल दिया. दूसरा- शहरी मध्यवर्ग की 'इंस्टैंट सुविधा' मानसिकता, जो महामारी के बाद और गहरी हो गई. तीसरा- विशाल असंगठित श्रमबल का प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार में रूपांतरण, जिसने करोड़ों लोगों को कमाई का एक नया ज़रिया दिया- भले ही अनिश्चित हो. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बताता है कि श्रम संहिताओं ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा विस्तार की दिशा में कदम उठाए हैं. ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है. ये संकेत हैं कि सरकार इस नई श्रम वास्तविकता को पहचानने लगी है.

अनसुलझे सवाल

लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी बिना उत्तर के हैं. क्या किराना दुकानदार- जो भारत के असंगठित रिटेल का मेरुदंड हैं. इस बदलाव में जीवित रह पाएंगे? क्या गिग वर्कर्स को केवल 'पार्टनर' कहकर उनकी श्रम-अधिकार की मांगों को टाला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल- क्या '10 मिनट में किराना' वाली सुविधा केवल उस 15-20 प्रतिशत शहरी आबादी तक ही सीमित रहेगी जो इसे वहन कर सकती है?

भारत की इस नई अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या वह रफ्तार के साथ न्याय भी ला सकती है. क्विक कॉमर्स ने यह साबित किया है कि भारतीय बाज़ार की भूख और क्षमता दोनों असाधारण हैं. लेकिन जो हाथ यह सामान पहुंचाते हैं, वे भी इस समृद्धि के हकदार हैं. दस मिनट में सामान पहुंच सकता है. सवाल यह है कि दस मिनट में न्याय कब पहुंचेगा.

(डिस्क्लेमर: यह लेख लेखक के निजी विचार हैं. लेख में व्यक्त विचार, विश्लेषण और निष्कर्ष पूरी तरह लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य केवल जानकारी और विमर्श प्रस्तुत करना है.)