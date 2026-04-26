होर्मुज तनाव से तेल $100 पहुंचा; भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी भारी मार, यूनियन बैंक की रिपोर्ट में आई बड़ी चेतावनी

Union Bank of India Report : भारत को एक बार फिर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा के बीच कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. ये चेतावनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दी गई है. 'From Hormuz to the Rupee: War, Oil and the Global Repricing of Risk' शीर्षक वाली रिपोर्ट में बैंक ने कहा कि मौजूदा स्थिति वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था तथा बाजारों के लिए अच्छी नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी प्रभावी रूप से बाधित है और ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है.

'कच्चे तेल की कीमतें महंगाई को बढ़ा सकती हैं'

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची कच्चे तेल की कीमतें महंगाई को बढ़ा सकती हैं. रुपये को कमजोर कर सकती हैं और भारत के चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकती हैं. लंबे समय तक ऊंचे तेल दाम 'महंगाई के जोखिम को बनाए रखते हैं., केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में राहत को टालते हैं. वित्तीय परिस्थितियों को सख्त करते हैं और खासतौर पर ऊर्जा आयातक अर्थव्यवस्थाओं की जोखिम वाली संपत्तियों पर असर डालते हैं.

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85% कच्चे तेल को आयात करता है भारत

भारत के लिए ये स्थिति और गंभीर है, क्योंकि देश अपनी करीब 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है. बैंक ने कहा कि ईरान-इजरायल संघर्ष बढ़ने से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है. इससे कीमतों में तेजी आई है. इसे रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर 'एनर्जी टैक्स' जैसा असर बताया गया है. इसका असर बाजारों में भी दिखने लगा है. रिपोर्ट के अनुसार रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया है. जबकि चालू खाता घाटा बढ़ने और आयातित महंगाई की आशंकाओं से शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बढ़ती अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को स्थिर रखने के लिए कदम उठाए हैं.