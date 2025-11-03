देशभर में चलेगी 100 नई अमृत भारत ट्रेन, असम को मिल सकता है तीन ट्रेनों का तोहफा, रेल मंत्री ने दिया आश्वासन

Indian Railway: भारतीय रेलवे लगातार अपना विस्तार कर रहा है. ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से लेकर रूट विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. भारत के कोने-कोने को रेलों से जोड़ने पर जोर है. नार्थ ईस्ट में रेल नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. भारतीय रेल अगले 2-3 सालों में पूरे देश में 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाने की तैयारी में है. रेलवे के इस विस्तार में उन इलाकों पर फोकस बढ़ाने की कोशिश है, जहां रेल पूरी तरह से नहीं पहुंची है. असम की ओर से भी रेल विस्तार के लिए रेलव मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने अनुरोध किया गया है. माना जा रहा है कि रेलवे की ओर से असम के लिए नई ट्रेनें शुरू की जा सकती है. असम की ओर से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की मांग की गई है.

असम में ट्रेनों के विस्तार की तैयारी चल रही है. नार्थ ईस्ट में रेलवे और रेल यातायात को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की.इस बैठक में उन्होंने असम में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर जोर दिया. रेल मंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित यह बैठक करीब 25 मिनट तक चली, जिसमें दोनों नेताओं ने रेलवे से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.

मुख्यमंत्री सरमा ने असम से अन्य राज्यों की ओर आने-जाने वाली तीन नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू करने का विशेष अनुरोध किया. बैठक में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. सरमा ने कोकराझार से भूटान की गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी तक प्रस्तावित रेलवे लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया. यह परियोजना भारत-भूटान सीमा पार सहयोग को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी.

गेलेफू सिटी भूटान की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो ध्यान और पर्यावरण-अनुकूल विकास पर केंद्रित है. इसके पूरा होने से पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने असम से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में अधिक स्टॉपेज की मांग की.उन्होंने तर्क दिया कि इससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, जो लंबी दूरी की यात्रा के दौरान असुविधा झेलते हैं. सरमा ने कहा कि रेलवे का विस्तार असम के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आश्वासन दिया कि रेल मंत्रालय इन सुझावों को प्राथमिकता देगा और जल्द ही कार्यान्वयन शुरू करेगा. मंत्री ने बैठक को 'उत्पादक' बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की प्राथमिकता है. सरमा ने बताया कि मंत्री ने तीन नई अमृत भारत ट्रेनें, उमरंगसो-लंका रेल संपर्क, कोकराझार-गेलेफू लाइन की तेजी और अतिरिक्त ठहरावों पर 'सौजन्य सहमति' जताई है.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने लिखा, "मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक बहुत ही उपयोगी बैठक हुई.हमने असम में रेलवे के विस्तार और लोगों के लिए समग्र कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें असम से आने-जाने के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेनें, सुरम्य उमरंगसो शहर से होजई जिले के लंका तक एक नया रेल संपर्क, कोकराझार से भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी तक नई रेलवे लाइन का काम में तेजी और राज्य से होकर गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों का असम में अधिक ठहराव शामिल है. आईएएनएस