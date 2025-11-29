Advertisement
trendingNow13023092
Hindi Newsबिजनेस

₹10,000 की SIP या ₹5 लाख एकमुश्त निवेश, जल्दी से कहां मिलेगा ₹1 करोड़ का फंड?

अगर आप ₹1 करोड़ का कॉर्पस जल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि SIP धीरे-धीरे, लेकिन स्थिर रूप से आपका लक्ष्य पूरा करता है, जबकि लंप सम निवेश प्रारंभ में उच्च जोखिम और संभावित हाई रिटर्न दोनों देता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹10,000 की SIP या ₹5 लाख एकमुश्त निवेश, जल्दी से कहां मिलेगा ₹1 करोड़ का फंड?

SIP vs Lump Sum : कई भारतीयों का सपना होता है कि वे जल्दी से करोड़पति बन जाएं. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन निवेश ऑप्शन होता है. भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो बेहतरीन तरीके हैं: सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) और लंप सम निवेश. SIP में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जिससे लंबी अवधि में रुपये की औसत लागत का फायदा मिलता है और निवेश में लचीलापन भी बना रहता है. वहीं, लंप सम निवेश में एक ही बार में बड़ी राशि निवेश की जाती है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम तुरंत प्रभावित करता है. लेकिन अगर बाजार बढ़ता है तो शुरुआती निवेश से जल्दी लाभ मिल सकता है.

अगर आप ₹1 करोड़ का कॉर्पस जल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि SIP धीरे-धीरे, लेकिन स्थिर रूप से आपका लक्ष्य पूरा करता है, जबकि लंप सम निवेश प्रारंभ में उच्च जोखिम और संभावित हाई रिटर्न दोनों देता है.

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त (Lump Sum) निवेश:

Add Zee News as a Preferred Source

कुल निवेश: ₹5 लाख

अवधि: 27 साल

अनुमानित रिटर्न (मान लिया गया): 12%

अनुमानित रिटर्न राशि: ₹1.02 करोड़

मैच्योर  कॉर्पस: ₹1.07 करोड़

म्यूचुअल फंड SIP में निवेश:

मासिक निवेश: ₹10,000

अवधि: 21 साल

कुल निवेश राशि: ₹25.2 लाख

अनुमानित रिटर्न (मान लिया गया): 12%

मैच्योर  कॉर्पस: ₹1.04 करोड़

आप देख सकते हैं कि SIP के जरिए आप अपने लक्ष्य तक लंप सम निवेश की तुलना में जल्दी पहुँच सकते हैं. ध्यान दें कि SIP में कुल निवेश राशि एकमुश्त निवेश से कहीं अधिक होती है. लंप सम निवेश में आप एक बार में ₹5 लाख निवेश करते हैं, जिससे आपका पूरा कैपिटल तुरंत बाजार की उतार-चढ़ावों के प्रभाव में आता है, लेकिन आपको शुरू से ही लंबी अवधि की बाजार ग्रोथ का फायदा उठाने का मौका मिलता है. आमतौर पर, अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा हो तो एकमुश्त निवेश पहले उच्च रिटर्न देने की संभावना रखता है, क्योंकि आपका पूरा कॉर्पस शुरू से बढ़ रहा होता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Personal Finance

Trending news

इमरान खान जिंदा है? मौत की अटकलों के बीच उनकी पार्टी के नेता ने आज क्या अपडेट दिया
Imran Khan
इमरान खान जिंदा है? मौत की अटकलों के बीच उनकी पार्टी के नेता ने आज क्या अपडेट दिया
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा