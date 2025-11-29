₹10,000 की SIP या ₹5 लाख एकमुश्त निवेश, जल्दी से कहां मिलेगा ₹1 करोड़ का फंड?

SIP vs Lump Sum : कई भारतीयों का सपना होता है कि वे जल्दी से करोड़पति बन जाएं. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन निवेश ऑप्शन होता है. भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो बेहतरीन तरीके हैं: सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) और लंप सम निवेश. SIP में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जिससे लंबी अवधि में रुपये की औसत लागत का फायदा मिलता है और निवेश में लचीलापन भी बना रहता है. वहीं, लंप सम निवेश में एक ही बार में बड़ी राशि निवेश की जाती है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम तुरंत प्रभावित करता है. लेकिन अगर बाजार बढ़ता है तो शुरुआती निवेश से जल्दी लाभ मिल सकता है.

अगर आप ₹1 करोड़ का कॉर्पस जल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि SIP धीरे-धीरे, लेकिन स्थिर रूप से आपका लक्ष्य पूरा करता है, जबकि लंप सम निवेश प्रारंभ में उच्च जोखिम और संभावित हाई रिटर्न दोनों देता है.

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त (Lump Sum) निवेश:

कुल निवेश: ₹5 लाख

अवधि: 27 साल

अनुमानित रिटर्न (मान लिया गया): 12%

अनुमानित रिटर्न राशि: ₹1.02 करोड़

मैच्योर कॉर्पस: ₹1.07 करोड़

म्यूचुअल फंड SIP में निवेश:

मासिक निवेश: ₹10,000

अवधि: 21 साल

कुल निवेश राशि: ₹25.2 लाख

अनुमानित रिटर्न (मान लिया गया): 12%

मैच्योर कॉर्पस: ₹1.04 करोड़

आप देख सकते हैं कि SIP के जरिए आप अपने लक्ष्य तक लंप सम निवेश की तुलना में जल्दी पहुँच सकते हैं. ध्यान दें कि SIP में कुल निवेश राशि एकमुश्त निवेश से कहीं अधिक होती है. लंप सम निवेश में आप एक बार में ₹5 लाख निवेश करते हैं, जिससे आपका पूरा कैपिटल तुरंत बाजार की उतार-चढ़ावों के प्रभाव में आता है, लेकिन आपको शुरू से ही लंबी अवधि की बाजार ग्रोथ का फायदा उठाने का मौका मिलता है. आमतौर पर, अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा हो तो एकमुश्त निवेश पहले उच्च रिटर्न देने की संभावना रखता है, क्योंकि आपका पूरा कॉर्पस शुरू से बढ़ रहा होता है.