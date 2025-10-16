Advertisement
2035 तक चाहिए 1,00,00,000 रुपए? आज से ही शुरू कर दें हर महीने इतने रुपए की SIP, अगले 10 सालों में होंगे करोड़पति


SIP Investment For 1 Crore Goal: यदि आप अगले 10 सालों में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो कमाई में बढ़ोतरी के साथ ही SIP में निवेश भी जरूरी है. यहां आप एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से जान सकते हैं, कि अगले 10 सालों में ₹1 करोड़ बचाने के लिए आपको कितनी EMI देनी होगी. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:55 AM IST
म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP)के जरिए निवेश करना आज के समय में एक आसान और बेहतरीन तरीका है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप छोटी-छोटी रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें समय के साथ आपका पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ता जाता है. 

लेकिन SIP में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में श्योर होना जरूरी है. जैसे यदि आपको आने वाले 10 सालों में करोड़पति बनना है तो 2035 तक हर महीने कितनी SIP करनी होगी. यही समझने में SIP कैलकुलेटर मदद करता है.

इसे भी पढ़ें- How To Investment In SIP: 20 साल में 4000 की SIP से तैयार होगा 8 करोड़, समझें करोड़पति बनने का फॉर्मूला

12% रिटर्न पर 1 करोड़ का लक्ष्य

अगर आपकी SIP को सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए हर महीने ₹43,471 निवेश करना होगा. इस तरह 10 साल में आप कुल ₹52.17 लाख निवेश करेंगे, और 2035 तक यह रकम बढ़कर ₹1 करोड़ रुपये हो जाएगी. यानी आपका पैसा लगभग दो गुना हो जाएगा.

11% रिटर्न पर कितना निवेश करें

अगर सालाना रिटर्न थोड़ा कम होकर 11% मिलता है, तो आपको हर महीने ₹46,083 की SIP करनी होगी ताकि आप 10 साल में ₹1 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर सकें.

10% रिटर्न पर SIP की रकम

जब निवेश पर सालाना रिटर्न 10% हो, तब हर महीने आपको लगभग ₹48,817 का निवेश करना होगा. इससे ही आप अगले 10 साल में 1 करोड़ का फंड बनाने का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे. 

9% और 8% रिटर्न पर कितना निवेश जरूरी

अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम 9% सालाना रिटर्न देती है, तो हर महीने ₹51,676 SIP करनी होगी. वहीं, अगर रिटर्न घटकर 8% रह जाता है, तो ₹1 करोड़ जमा करने के लिए हर महीने ₹54,661 की SIP करनी होगी.

इसे भी पढ़ें- म्यूचुअल फंड के सबसे जानदार 3 SIP फंड्स, पिछले 10 सालों में अपने निवेशकों को बना दिया अमीर

 

इस बात का ध्यान रखें

SIP में इंवेस्ट करते समय फंड के पिछले सालों के परफॉर्मेंस को जरूर चेक करें. इससे आप काफी हद तक ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा फंड आपको सालाना ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता है. ऐसे में यदि आपको हर साल 12- 8% रिटर्न मिल रहा है तो 2035 तक ₹1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करने के लिए हर महीने कम से कम ₹43,471 और ज्यादा से ज्यादा ₹54,661 तक SIP करनी होगी. याद रखें जल्दी निवेश शुरू करने से आपको समय का फायदा मिलता है और आपका सपना जल्दी पूरा हो सकता है.
 

नोट-  यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है. कृपया निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श लें.

 

