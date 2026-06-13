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1908 में बना, अब 2026 में ₹842 करोड़ से होगा मेकओवर; ब्रिटिश दौर का ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड-क्लास

साल 1905 में शुरू हुआ इस स्टेशन का निर्माण 11 जून 1908 को पूरा हुआ था. इंडो-सरसेनिक वास्तुकला शैली में बने इस स्टेशन को उस दौर के प्रसिद्ध इंजीनियरों और वास्तुकारों ने डिजाइन किया था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:17 PM IST
1908 में बना, अब 2026 में ₹842 करोड़ से होगा मेकओवर; ब्रिटिश दौर का ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड-क्लास
Image Credit: Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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