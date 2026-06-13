118-year-old railway station in Tamil Nadu : तमिलनाडु का ऐतिहासिक और 118 साल पुराना चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशनअब एक नए और आधुनिक अवतार में नजर आने वाला है. भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का करीब ₹842 करोड़ की लागत से व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्टेशन को आधुनिक परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करना है.
साल 1905 में शुरू हुआ इस स्टेशन का निर्माण 11 जून 1908 को पूरा हुआ था. इंडो-सरसेनिक वास्तुकला शैली में बने इस स्टेशन को उस दौर के प्रसिद्ध इंजीनियरों और वास्तुकारों ने डिजाइन किया था. कभी 17 लाख रुपये की लागत से बना ये स्टेशन आज दक्षिण भारत के सबसे व्यस्त रेलवे टर्मिनलों में शामिल है.
वर्तमान में चेन्नई एग्मोर स्टेशन से प्रतिदिन 562 से अधिक ट्रेनें संचालित होती हैं. इनमें 442 उपनगरीय और 120 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. पीक आवर में यहां 24,600 से अधिक यात्रियों की आवाजाही दर्ज की जाती है.
पुनर्विकास परियोजना के तहत गांधी इरविन रोड और पूनामल्ली हाई रोड की ओर दो नए टर्मिनल बनाए जाएंगे. G+3 संरचना वाले इन टर्मिनलों में आधुनिक वेटिंग लाउंज, टिकटिंग एरिया, कमर्शियल स्पेस और रूफ प्लाजा जैसी सुविधाएं होंगी. इसके अलावा यात्रियों के लिए अलग एंट्री-एग्जिट, पर्याप्त लिफ्ट और एस्केलेटर, पार्सल फुट ओवर ब्रिज और मल्टी-लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी.
स्टेशन परिसर में G+5 मल्टी-लेवल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जाएगा. इसमें कार और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग, व्यावसायिक क्षेत्र और बजट होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. रेलवे का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद चेन्नई एग्मोर स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और विरासत वास्तुकला का बेहतरीन संगम बनकर उभरेगा.