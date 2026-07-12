/11x12x20 SIP Formula: कैसे हर महीने ₹11,000 का SIP निवेश, 20 साल में बना सकता है ₹1 करोड़ से ज्यादा का फंड?

11x12x20 SIP Formula : अगर आप भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं और म्यूचुअल फंड में SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) शुरू करना चाहते हैं, तो 11x12x20 SIP फॉर्मूला आपके लिए एक आसान निवेश रणनीति साबित हो सकता है.
ये फॉर्मूला बताता है कि नियमित निवेश और कंपाउंडिंग की ताकत से लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.
SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का एक ऐसा तरीका है. इसमें निवेशक अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने तय रकम निवेश करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि निवेशक जरूरत पड़ने पर SIP को बढ़ा, घटा या कुछ समय के लिए रोक भी सकता है. इसके अलावा SIP में कंपाउंडिंग का लाभ और रुपये की औसत लागत जैसे फायदे भी मिलते हैं.
इस फॉर्मूले में-
11 का मतलब है हर महीने ₹11,000 का निवेश
12 का मतलब है 12% का अनुमानित सालाना रिटर्न
20 का मतलब है 20 वर्षों तक लगातार निवेश
अगर कोई व्यक्ति 20 वर्षों तक हर महीने ₹11,000 की SIP करता है, तो उसका कुल निवेश ₹26,40,000 होगा.
12% के अनुमानित वार्षिक रिटर्न के आधार पर 20 वर्षों में निवेशक को लगभग ₹74,78,431 का कैपिटल गेन मिल सकता है.
कुल निवेश और अनुमानित रिटर्न को मिलाकर 20 वर्षों बाद निवेशक के पास लगभग ₹1,01,18,431 यानी 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड तैयार हो सकता है.
20 वर्षों के अंत में आपको कुल लगभग ₹1,01,18,431 प्राप्त हो सकते हैं. इसमें आपका कुल निवेश ₹26,40,000 और अनुमानित पूंजीगत लाभ ₹74,78,431 शामिल है.
कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है
निवेश की शुरुआत सिर्फ ₹500 प्रति माह से की जा सकती है
SIP में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती
निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार SIP को बढ़ा, घटा या रोक सकता है