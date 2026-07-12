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11x12x20 SIP Formula: कैसे हर महीने ₹11,000 का SIP निवेश, 20 साल में बना सकता है ₹1 करोड़ से ज्यादा का फंड?

SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का एक ऐसा तरीका है. इसमें निवेशक अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने तय रकम निवेश करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि निवेशक जरूरत पड़ने पर SIP को बढ़ा, घटा या कुछ समय के लिए रोक भी सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 12, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:59 PM IST
11x12x20 SIP Formula: कैसे हर महीने ₹11,000 का SIP निवेश, 20 साल में बना सकता है ₹1 करोड़ से ज्यादा का फंड?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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