128 फ्लाइट कैंसिल,70 से ज्यादा ट्रेनें लेट,राजधानी-वंदे भारत के पहिए पर भी कोहरे ने लगाया ब्रेक, रेलवे, एयरलाइंस दोनों बेहाल

128 फ्लाइट कैंसिल,70 से ज्यादा ट्रेनें लेट,राजधानी-वंदे भारत के पहिए पर भी कोहरे ने लगाया ब्रेक, रेलवे, एयरलाइंस दोनों बेहाल

दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप चरम पर है. धुंध और कोहरे ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है. धुंध की चादर  ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. विलिबिलिटी कम होने से फ्लाइटें कैंसिल हो रही है तो ट्रेनें 15 से 20 घंटे की देरी से चल रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 29, 2025, 01:44 PM IST
128 फ्लाइट कैंसिल,70 से ज्यादा ट्रेनें लेट,राजधानी-वंदे भारत के पहिए पर भी कोहरे ने लगाया ब्रेक, रेलवे, एयरलाइंस दोनों बेहाल

Flight and Train Status: दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप चरम पर है. धुंध और कोहरे ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है. धुंध की चादर  ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. विलिबिलिटी कम होने से फ्लाइटें कैंसिल हो रही है तो ट्रेनें 15 से 20 घंटे की देरी से चल रही है. सोमवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 128 विमानों को रद्द कर दिया गया. वहीं दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें तय वक्त से 15 से 20 घंटे लेट चल रही है. राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी घंटों की देरी से दौड़ रही है.   देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण वापसी दिशा के लिए कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा है. 

128 फ्लाइटें कैंसिल  

दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है. जिबिलिटी कम होने से ट्रेन के साथ-साथ फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को कुल 128 उड़ानें रद्द हुई हैं. सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर कुछ मीटर तक ही दिख रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां भी रेंगती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही एयरपोर्ट्स से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है और लोग ठंड में इंतजार करने को मजबूर हैं. 

दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि घने कोहरे के कारण फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन सीएटी-3 स्थितियों में किए जा रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी हो सकती है या उन्हें रद्द किया जा सकता है. यरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमारी ग्राउंड टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए उनकी पूरी मदद कर रही हैं.  घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ है. 

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स1221, जो गोवा से दिल्ली आ रही थी, विजिबिलिटी कम होने के चलते अहमदाबाद डायवर्ट कर दी गई.यह फ्लाइट रात 11:55 बजे गोवा के मोपा एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और 2:35 बजे दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन 4:07 बजे अहमदाबाद उतरी है. क्रू की ड्यूटी लिमिटेशन पूरी होने के कारण यात्रियों को अब दोपहर 12:30 बजे तक इंतजार करना होगा. इसके साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 128 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिनमें 64 आने वाली हैं और 64 ही जाने वाली हैं. इसके साथ ही 8 डायवर्ट हैं और 30 से अधिक देरी से चल रही हैं.

यात्रियों को सलाह  

एयरलाइंस  सलाह दे रहे हैं कि यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें और अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचें. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.एएआई ने एक बयान में कहा, कोहरे के कारण उत्तर भारत में चुनिंदा एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम है, जिससे फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हो सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लाइट अपडेट के लिए आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से अपनी संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहें और एयरपोर्ट पर पहुंचने व चेक-इन प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय देकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं. आईएएनएस

