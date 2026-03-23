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Hindi Newsबिजनेस₹14 लाख करोड़ स्वाहा, सेंसेक्स 1,836 अंक टूटा: आखिर क्या है बाजार में इस बड़ी गिरावट की वजह?

₹14 लाख करोड़ स्वाहा, सेंसेक्स 1,836 अंक टूटा: आखिर क्या है बाजार में इस बड़ी गिरावट की वजह?

शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपया भी दबाव में रहा. शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.3% गिरकर 93.9750 पर पहुंच गया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:40 PM IST
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₹14 लाख करोड़ स्वाहा, सेंसेक्स 1,836 अंक टूटा: आखिर क्या है बाजार में इस बड़ी गिरावट की वजह?

Share Market Crash Today :  इस हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार के लिए बेहद खराब रही है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर एशियाई बाजारों के साथ-साथ घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है. कारोबार के दौरान BSE सेंसेक्स 1,900 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि NSE निफ्टी में भी 600 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. अंत में सेंसेक्स 1,836.57 अंक यानी 2.46% गिरकर 72,696.39 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 601.85 अंक यानी 2.6% टूटकर 22,512.65 के स्तर पर आ गया. इस बड़ी गिरावट के चलते BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप ₹14 लाख करोड़ घटकर ₹414.76 लाख करोड़ रह गया है.

डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपया भी दबाव में रहा. शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.3% गिरकर 93.9750 पर पहुंच गया. पिछले सेशन में ये 93.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. विदेशी निवेशकों की निकासी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है.

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किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट?

सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर लाल निशान में बंद हुए. टाटा ग्रुप के टाइटन और ट्रेंट में 6% से ज्यादा की गिरावट आई. इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो और एशियन पेंट्स में भी भारी बिकवाली देखी गई. वहीं, दूसरी ओर एचसीएल टेक में 2% से ज्यादा की तेजी रही, जबकि पावरग्रिड और टेक महिंद्रा में हल्की बढ़त दर्ज की गई.

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मिडकैप-स्मॉलकैप में ज्यादा दबाव

बाजार की गिरावट का सबसे ज्यादा असर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर पड़ा है. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 3.69% और स्मॉलकैप इंडेक्स 4.16% गिर गया है. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल्स इंडेक्स 5% से ज्यादा टूटा. रियल्टी और मेटल सेक्टर में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है.

बाजार गिरने की बड़ी वजह क्या रही?

इस गिरावट की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता जियो-पॉलिटिकल संकट है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलता है, तो उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा. इस बयान के बाद एशियाई बाजारों में तेज गिरावट आई है. दक्षिण कोरिया का बाजार खुलते ही करीब 6% टूट गया, जबकि जापान का बाजार भी 4% से ज्यादा गिरा है. इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है. हालांकि, अब डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलट गए हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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