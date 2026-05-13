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Hindi Newsबिजनेसजिस होर्मुज में है ईरान-US की नाकेबंदी; वहां से LPG लेकर पार हुआ भारत का 14वां टैंकर, देखती रह गई दुनिया

जिस होर्मुज में है ईरान-US की नाकेबंदी; वहां से LPG लेकर पार हुआ भारत का 14वां टैंकर, देखती रह गई दुनिया

14वां भारतीय LPG जहाज होर्मुज को पार कर चुका है, जबकि एक अंतिम जहाज अभी नौसेना की सुरक्षा में मार्ग से गुजर रहा है.

Written By  Siddhant Sibbal|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: May 13, 2026, 10:51 PM IST
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Source : X/social media
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भारत ने अपने 14वें LPG कैरियर को होर्मुज से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि एक अंतिम जहाज अभी इस जलमार्ग को पार कर रहा है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, जैसे ही यह जहाज पार करेगा. पर्शियन गल्फ में मौजूद भारत के सभी 15 एलपीजी जहाज सुरक्षित रूप से बाहर निकल चुके होंगे.

एक और जहाज की क्रॉसिंग जारी 

सूत्रों ने बताया, '14वां एलपीजी जहाज होर्मुज पार कर चुका है एक और जहाज की क्रॉसिंग जारी है. इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी 15 जहाजों की सुरक्षित निकासी पूरी हो जाएगी. ये भारत सरकार की बहु-एजेंसी समन्वय प्रणाली का परिणाम है.' उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे अभियान में भारतीय नौसेना ने आवश्यक सहायता और एस्कॉर्ट प्रदान किया है. इससे सभी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सकी.

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होर्मुज अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है

होर्मुज, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है. ईरान-इजरायल संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगातार संवेदनशील बना हुआ है. दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है. इसी बीच, ईरानी अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र पर रणनीतिक नियंत्रण को और मजबूत करने के संकेत दिए जाने के बाद कई देशों ने अपने ऊर्जा मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं.

भारतीय नौसेना इस पूरे क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और वाणिज्यिक जहाजों की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत कर रही है.

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