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Hindi Newsबिजनेसक्या जंग के बीच हो रही है ईरान की कमाई! जानिए भारतीय टैंकरों से कितना वसूल रहा है तेहरान?

क्या जंग के बीच हो रही है ईरान की कमाई! जानिए भारतीय टैंकरों से कितना वसूल रहा है तेहरान?

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युद्ध के दौरान ईरान ने इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से लगभग 2 मिलियन डॉलर तक की वसूली की है. इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या जंग ईरान के लिए कमाई का जरिया बन गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:46 PM IST
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क्या जंग के बीच हो रही है ईरान की कमाई! जानिए भारतीय टैंकरों से कितना वसूल रहा है तेहरान?

Israel-US-Iran War : अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर होने के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं. इस तनाव की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का आंशिक बंद होना है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि युद्ध के दौरान ईरान ने इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से लगभग 2 मिलियन डॉलर तक की वसूली की है. इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या जंग ईरान के लिए कमाई का जरिया बन गई है.

क्या भारत से भी वसूला जा रहा है टोल?

पर्शियन गल्फ में फंसे कई भारतीय जहाज और टैंकर अब धीरे-धीरे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने में सफल हुए हैं. हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान ने भारत से भी इस दौरान कोई टोल वसूला? ईरान ने पहले संकेत दिए थे कि वो इस रूट पर टोल लगाएगा, लेकिन ये साफ नहीं है कि भारत और उन पांच देशों (रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान) पर लागू होगा या नहीं, जिन्हें पहले छूट दी गई थी.

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टोल को लेकर भारत-ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं

मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ किया है कि टोल को लेकर भारत और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है. सीजफायर के बाद 9 अप्रैल 2026 की प्रेस ब्रीफिंग में भी यही बात दोहराई गई.

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भारत ने टोल देने से किया इनकार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, युद्ध के दौरान ईरान और ओमान के बीच टोल को लेकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था. लेकिन, भारत ने साफ तौर पर कहा है कि उसने किसी भी तरह का टोल नहीं दिया है. दोस्ती के चलते ईरान ने सीमित संख्या में जहाजों को गुजरने की अनुमति दी, जिनमें कम से कम 8 भारतीय LPG टैंकर सुरक्षित निकल चुके हैं.

होर्मुज में क्या है मौजूदा स्थिति?

  •  स्ट्रेट ऑफ  होर्मुज अभी भी पूरी तरह खुला नहीं है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
  • अमेरिका ने ईरान से इस रूट को खोलने की मांग की है
  • डोनाल्ड ट्रंप ने तेल सप्लाई बाधित करने को लेकर ईरान की आलोचना की है
  • वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई अभी भी प्रभावित है
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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Israel-US-Iran War

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