/0%, 100%, 200%...जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ का डंडा चलाकर अपनों को ही दर्द देंगे ट्रंप, भारत के लिए तो मौका ही मौका

अमेरिका में बिकने वाली दवाओं में 90 फीसदी जेनेरिक दवाएं हैं. ट्रंप ने पेटेंट, ब्रांडेड या इनोवेटिव दवाओं से जुड़ी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है. जेनेरिक दवाओं के बिना अमेरिका की खुद की मुश्किल बढ़ेगी.अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हर पांच जेनेरिक दवाओं में से 1 भारत में बनी होती है. भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं की बदौलत अमेरिका का मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर चलता है. भारत की सस्ती दवाएं अमेरिकियों के लिए हेल्थ केयर को किफायती बनाती है. हर साल भारत से करीब 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की जेनेरिक दवाएं अमेरिका को निर्यात की जाती है. अगर यूं कहें कि भारत की जेनरिक मेडिसीन अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम की रीढ़ बनी हुई हैं, तो ये गलत नहीं होगा. अगले 2 साल तक ये दवाएं जीरो टैरिफ के साथ अमेरिका पहुंचेगी, लेकिन जब इनपर 100 फीसदी, 200 फीसदी टैरिफ लगेगा, तो हालात बदल जाएंगे. अमेरिकियों को सस्ती मिलने वाली दवाएं महंगी हो जाएंगी. ये अमेरिका को देखना होगा कि महंगी दवाओं के लिए तैयार है या नहीं.