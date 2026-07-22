/0%, 100%, 200%...जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ का डंडा चलाकर अपनों को ही दर्द देंगे ट्रंप, भारत के लिए तो मौका ही मौका

US Tariff on Generic Drug: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ का राग अलापने लगे हैं. टैरिफ का वार इस बार फार्मा सेक्टर पर फूटा है. अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं के इंपोर्ट पर नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान कर दिया है.ट्रंप ने 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर अगले दो साल तक टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद से यानी साल 2028 से अगले 1 साल तक 100% और फिर 200% टैरिफ लगाया जाएगा.
ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर पहले दो साल के लिए जीरो टैरिफ, फिर एक साल के लिए 100 फीसदी और उसके बाद से 200 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. ट्रंप ने किश्तों में टैरिफ लगाने का ये ऐलान कर सबको हैरान किया, लेकिन इसके पीछे ट्रंप की मंशा साफ है कि या तो अमेरिका में मैन्युफैक्टचरिंग करो या फिर टैरिफ भरो. 2 साल तक जीरो टैरिफ के पीछे ट्रंप अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाना चाहते हैं. कंपनियों को अमेरिका में फैक्ट्री लगाने के लिए ये 2 साल का समय दिया जा रहा है. अगर कंपनियां अमेरिका में जेनेरिक मेडिसीन बनाना शुरू करती हैं, तो ठीक, वरना उन्हें अपनी दवाएं अमेरिका में बेचने के लिए 200 फीसदी का टैरिफ भरना होगा.
ट्रंप के इस फैसले से भारत पर असर होना स्वाभाविक है. भारत जिसे “pharmacy of the world” कहा जाता है, फार्मा सेक्टर उसके एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है. इस फैसले का असर उसी सेक्टर पर होगा. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की फार्मा कंपनियों ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर यानी 93,500 करोड़ रुपये की दवाओं का निर्यात किया था. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) डेटा के मुताबिक इस दौरान भारत का कुल दवा निर्यात 25.8 अरब डॉलर रहा था, यानी कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 38 फीसदी थी. सन फार्मा, डॉल रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्ला, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा , जायडस लाइफसाइसेस जैसी कंपनियां अमेरिका के साथ कारोबार करती है.
भारत की फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है. हर 100 डॉलर के फार्मा निर्यात में 38 डॉलर की दवाएं अकेले अमेरिका को जाती हैं. ऐसे में ये टैरिफ निश्चित तौर पर भारतीय निर्यात पर असर डालेगा. हालांकि इसे एक मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है. अमेरिका ने टैरिफ के लिए दो साल का ग्रेस पीरियड दिया है. ये दो साल भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका का विकल्पों को तलाशने का मौका होगा. 2 साल तक भारतीय दवाओं के निर्यात पर जीरो टैरिफ लगने वाला है. ये मोहलत भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने का मौका देगी.
अमेरिका में बिकने वाली दवाओं में 90 फीसदी जेनेरिक दवाएं हैं. ट्रंप ने पेटेंट, ब्रांडेड या इनोवेटिव दवाओं से जुड़ी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है. जेनेरिक दवाओं के बिना अमेरिका की खुद की मुश्किल बढ़ेगी.अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हर पांच जेनेरिक दवाओं में से 1 भारत में बनी होती है. भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं की बदौलत अमेरिका का मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर चलता है. भारत की सस्ती दवाएं अमेरिकियों के लिए हेल्थ केयर को किफायती बनाती है. हर साल भारत से करीब 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की जेनेरिक दवाएं अमेरिका को निर्यात की जाती है. अगर यूं कहें कि भारत की जेनरिक मेडिसीन अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम की रीढ़ बनी हुई हैं, तो ये गलत नहीं होगा. अगले 2 साल तक ये दवाएं जीरो टैरिफ के साथ अमेरिका पहुंचेगी, लेकिन जब इनपर 100 फीसदी, 200 फीसदी टैरिफ लगेगा, तो हालात बदल जाएंगे. अमेरिकियों को सस्ती मिलने वाली दवाएं महंगी हो जाएंगी. ये अमेरिका को देखना होगा कि महंगी दवाओं के लिए तैयार है या नहीं.
भारतीय दवा कंपनियों की कम कीमत, बेहतर बचत
भारत में उत्पादन लागत अमेरिका और यूरोप की तुलना में काफी कम है, इसलिए सस्ती दवाएं तैयार हो जाती है.
कम श्रम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कुशल सप्लाई चेन के कारण भारतीय कंपनियां सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराती हैं.
अमेरिकी मरीजों, अस्पतालों और हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम का अरबों डॉलर का खर्च बचता है.
जेनेरिक दवाएं (Generic drugs) वो मेडिसीन होती है, जो किसी ब्रांडेड दवा के समान सक्रिय तत्व (Active Ingredient) से बनाई जाती है. इसकी खुराक, ताकत , असर और सुरक्षा ब्रांडेड दवा के बराबर होती है, लेकिन मूल ब्रांडेड दवा का पेटेंट समाप्त होने की वजह से ये उससे सस्ती होती हैं. जबकि ब्रांडेड दवाएं किसी फार्मा कंपनी की ओर से विकसित होती है. कंपनी रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और मार्केटिंग पर भारी निवेश करती है .