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0%, 100%, 200%...जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ का डंडा चलाकर अपनों को ही दर्द देंगे ट्रंप, भारत के लिए तो मौका ही मौका

Trump Tariff: ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर नए टैरिफ का ऐलान किया है. ट्रंप की कोशिश टैरिफ का हंटर चलाकर अपनी बातों को बनवाने की है, लेकिन ये दांव उनपर ही उल्टा पड़ सकता है. इस टैरिफ से वो अपनों को ही दर्द देने वाले हैं. भारत के लिए ये अवसर साबित हो सकता है.

Published: Jul 22, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:30 PM IST
0%, 100%, 200%...जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ का डंडा चलाकर अपनों को ही दर्द देंगे ट्रंप, भारत के लिए तो मौका ही मौका
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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0%, 100%, 200%...जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ का डंडा चलाकर खुद दर्द झेलेंगे ट्रंप
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