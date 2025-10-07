PM Kisan 21st installment: दिवाली से पहले जम्मू-कश्मीर को मिला तोहफा, 21वीं किस्त जारी

PM Kisan 21st installment: जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पात्र किसानों के लिए 171 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जारी की है. ये रकम सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी. इसके बाद PM किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देश के किसानों को मिलने वाली 21वीं किस्त का इंतजार और राज्यों में अब और बढ़ गया है.

इतने किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के करीब 8.55 लाख पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत लगभग ₹171 करोड़ की सहायता दी गयी है. ये रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है.

इस योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं, यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. इस बार कुछ किसानों के खाते में ये किस्त पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन लाखों अन्य किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं.

3 राज्यों के किसानों को मिली चुकी है 21वीं किस्त

सरकार ने इस बार तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी थी. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. हालांकि, बाकी राज्यों के किसानों को भी जल्दी ही पैसा उनके बैंक खातों में मिलने की संभावना है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है.