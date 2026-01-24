...तो मिलने वाली है खुशखबरी? आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जानें क्या है अब तक का अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi Ki 22vi Kist kab Aaegi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों के लिए खास खबर है. जी हां, अब जल्द ही उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त मिलने की उम्मीद है. मालूम हो कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है. आजादी से लेकर अभी तक केंद्र में जिसकी भी सरकार रही है, उन्होंने समय-समय पर देश के किसानों के लिए कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना.

इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी की इस सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में की गई थी, जो दिसंबर 2028 से प्रभावित हुई. इसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में केंद्र सरकार कुल 6 हजार (हर किस्त में 2 हजार रुपये) रुपये की आर्थिक मदद करती है. इससे किसान अपनी खेती समेत अन्य जरूरी कामों को करते हैं. अभी तक इस योजना के तहत कुल 21 किस्त मिल चुकी है, अब किसानों को पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार है. आइए जानते हैं कि उसको लेकर अभी तक का क्या अपडेट है.

कब आई थी 21वीं किस्त?

सबसे पहले हम बात बीते साल यानी 2025 की 21वीं किस्त की करते हैं. साल 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को तीन इंस्टॉलमेंट में 6 हजार रुपये मिल गए थे. ये पैसे उनके खाते में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 की पहली किस्त (19वीं किस्त) फरवरी में आई थी. 20वीं किस्त अगस्त 2025 में आई थी, वहीं 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को आई थी. अब सभी को 22वीं किस्त का इंतजार है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब आएगी 22वीं किस्त?

नए साल यानी 2026 का पहला महिना अब खत्म होने को है. पहले कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जनवरी में या इसके अंत तक आ सकती है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ. कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद आने वाले दिनों में कभी भी आ सकती है. मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि संभावना है कि बजट के बाद ही 22वीं किस्त आएगी. वैसे पिछले साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फरवरी में एक किस्त आई थी. तो इस हिसाब से कहा जाता सकता है कि आने वाला महीना यानी फरवरी किसानों के लिए खास होने वाला है.

इस महीने के पहले दिन बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान तो होने की संभावना है ही, उसके अलावा फरवरी में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी आ सकती है. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक रूप से यह ऐलान या जानकारी नहीं दी गई है कि इस तय तारीख को ही आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे. लेकिन उम्मीद है कि फरवरी में पीएम किसान की 22वीं किस्त आ सकती है. अभी तक के अपडेट के अनुसार, फरवरी में 22वीं किस्त आने की संभावना है. अगर लेट हुआ थो मार्च में तो आ ही सकती है, लेकिन फिर भी अधिक संभावना फरवरी में ही आने की है.

यह भी पढ़ें- क्या सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी या फिर होगा कारोबार? MCX ट्रेडिंग पर क्या है अपडेट; जानें पूरी डिटेल्स

बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

> सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना है.

> उसके बाद आप Beneficiary List के ऑप्शन पर क्लिक करें.

> अब आप राज्य, जिला, Sub-District, ब्लॉक, गांव का नाम सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप Get Report पर क्लिक करें.

> इसके बाद आप यहां आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.

> अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल है तो आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त मिल सकती है.