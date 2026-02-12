मौत वाला हाईवे... इस राज्य में बन रहे 422 किलोमीटर लंबे NH पर गई 23 लोगों की जान; गडकरी ने दिखाया आंकड़ा

Kerala NH 66 Contruction: केरल में 422 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-66 कॉरिडोर पर निर्माण का काम चल रहा है. माना जा रहा है कि ये निर्माण इस साल अगस्त के महीने तक पूरा हो सकता है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर चल रही परियोजनाओं के कारण कम से कम 23 लोगों की जान गई है, इसमें 22 निर्माण श्रमिक थे. नितिन गडकरी ने इन 23 मृतकों की सूची आज मावेलिक्कारा के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को सौंपी।

आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि मृतकों में कम से कम 22 निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक थे और एक उपयोगकर्ता था. अकेले साल 2025 में 11 मौतें दर्ज की गई हैं. इसका सीधा मतलब है कि हर महीने किसी न किसी की जान गई है. वहीं, साल 2024 में पांच लोगों की जान गई है और उससे पहले के वर्षों में सात मौतें दर्ज की गई हैं.

किस जिले में कितने लोगों की मौत

इस सड़क के निर्माण के दौरान हुए अलग-अलग हादसों में कन्नूर और कोल्लम जिले में पांच-पांच मौतें हुईं. इसके साथ अलाप्पुझा में भी पांच कासरगोड में चार, त्रिशूर में तीन और कोझिकोड में एक व्यक्ति की जान गई है. मृतकों में एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत शामिल है. सामने आई लिस्ट में पता चलता है कि नवंबर 2025 में नवीनतम मौत दर्ज की गई है. एक निर्माण श्रमिक की मृत्यु 11 नवंबर को कोल्लम में हुई, इसके दो दिन बाद सड़क पर यात्रा कर रहे एक शख्स की मौत 13 नवंबर को हुई.

नितिन गडकरी ने क्या बताया?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा ऑडिट में कई जगहों पर यातायात प्रबंधन और कार्य क्षेत्र सुरक्षा मानदंडों का पालन न होने की बात सामने आई है. ऑडिट में बैरिकेडिग, साइनेज, डायवर्जन योजना, सड़क की स्थिति, श्रमिकों की सुरक्षा और रात्रि दृश्यता में खामियों को उजागर किया है. जानकारी दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग का 650 किलोमीटर का हिस्सा केरल के कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम (कोच्चि), अलाप्पुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले से होकर गुजरता है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र के पनवेल से निकलता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है. एनएच-66 केरल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है.

शशि थरूर ने उठाया था घटनाओं का मुद्दा

गौरतलब है कि पिछले साल तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि कम से कम 40 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं में एरामल्लूर में वाहनों पर 80 टन के कंक्रीट गर्डर गिरने से लेकर अरूर-थुरवूर सर्विस रोड पर बीम गिरने और पूरे एनएच 66 के एक हिस्से के ढह जाने वाली घटना भी शामिल है.

