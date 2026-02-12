Advertisement
trendingNow13107526
Hindi Newsबिजनेसमौत वाला हाईवे... इस राज्य में बन रहे 422 किलोमीटर लंबे NH पर गई 23 लोगों की जान; गडकरी ने दिखाया आंकड़ा

मौत वाला हाईवे... इस राज्य में बन रहे 422 किलोमीटर लंबे NH पर गई 23 लोगों की जान; गडकरी ने दिखाया आंकड़ा

केरल में 422 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-66 कॉरिडोर पर निर्माण का काम चल रहा है. माना जा रहा है कि ये निर्माण इस साल अगस्त के महीने तक पूरा हो सकता है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत वाला हाईवे... इस राज्य में बन रहे 422 किलोमीटर लंबे NH पर गई 23 लोगों की जान; गडकरी ने दिखाया आंकड़ा

Kerala NH 66 Contruction: केरल में 422 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-66 कॉरिडोर पर निर्माण का काम चल रहा है. माना जा रहा है कि ये निर्माण इस साल अगस्त के महीने तक पूरा हो सकता है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर चल रही परियोजनाओं के कारण कम से कम 23 लोगों की जान गई है, इसमें 22 निर्माण श्रमिक थे. नितिन गडकरी ने इन 23 मृतकों की सूची आज मावेलिक्कारा के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को सौंपी।

आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि मृतकों में कम से कम 22 निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक थे और एक उपयोगकर्ता था. अकेले साल 2025 में 11 मौतें दर्ज की गई हैं. इसका सीधा मतलब है कि हर महीने किसी न किसी की जान गई है. वहीं, साल 2024 में पांच लोगों की जान गई है और उससे पहले के वर्षों में सात मौतें दर्ज की गई हैं. 

किस जिले में कितने लोगों की मौत 

Add Zee News as a Preferred Source

इस सड़क के निर्माण के दौरान हुए अलग-अलग हादसों में कन्नूर और कोल्लम जिले में पांच-पांच मौतें हुईं. इसके साथ अलाप्पुझा में भी पांच कासरगोड में चार, त्रिशूर में तीन और कोझिकोड में एक व्यक्ति की जान गई है. मृतकों में एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत शामिल है. सामने आई लिस्ट में पता चलता है कि नवंबर 2025 में नवीनतम मौत दर्ज की गई है. एक निर्माण श्रमिक की मृत्यु 11 नवंबर को कोल्लम में हुई, इसके दो दिन बाद सड़क पर यात्रा कर रहे एक शख्स की मौत 13 नवंबर को हुई. 

यह भी पढ़ें: अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी इंडियन एयरफोर्स; बदल गया पूरा खेल

नितिन गडकरी ने क्या बताया? 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा ऑडिट में कई जगहों पर यातायात प्रबंधन और कार्य क्षेत्र सुरक्षा मानदंडों का पालन न होने की बात सामने आई है. ऑडिट में बैरिकेडिग, साइनेज, डायवर्जन योजना, सड़क की स्थिति, श्रमिकों की सुरक्षा और रात्रि दृश्यता में खामियों को उजागर किया है. जानकारी दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग का 650 किलोमीटर का हिस्सा केरल के कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम (कोच्चि), अलाप्पुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले से होकर गुजरता है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र के पनवेल से निकलता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है. एनएच-66 केरल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है.

शशि थरूर ने उठाया था घटनाओं का मुद्दा 

गौरतलब है कि पिछले साल तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि कम से कम 40 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं में एरामल्लूर में वाहनों पर 80 टन के कंक्रीट गर्डर गिरने से लेकर अरूर-थुरवूर सर्विस रोड पर बीम गिरने और पूरे एनएच 66 के एक हिस्से के ढह जाने वाली घटना भी शामिल है. 

यह भी पढ़ें:  'भारत हमें प्यासा मारना चाहता है...', चिनाब डैम प्रोजेक्ट से बिलबिलाया पाकिस्तान, जमकर रोया दुखड़ा

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Kerala News

Trending news

पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
Air India Plane crash
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
Weather
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट
Indian deportations
अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट
ऑपरेशन प्रहार-2 बड़े पैमाने पर सफल, 72 घंटों में 3260 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
Punjab news
ऑपरेशन प्रहार-2 बड़े पैमाने पर सफल, 72 घंटों में 3260 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? किस दल को देंगे सपोर्ट
Humayun Kabir
BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? किस दल को देंगे सपोर्ट
अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी IAF
IAF
अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी IAF
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश