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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: 18 दिन बाद टूटा अमेरिका-ईरान का युद्धविराम, गिरते सोने ने लिया यूटर्न, चेक करें 24 कैरेट से 18 कैरेट का रेट

Gold Rate: 18 दिन बाद टूटा अमेरिका-ईरान का युद्धविराम, गिरते सोने ने लिया यूटर्न, चेक करें 24 कैरेट से 18 कैरेट का रेट

Gold-Silver Rate 5 May Latest Update: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार, 5 मई को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. कॉमैक्स पर गोल्ड की कीमतों में 22 डॉलर का इजाफा देखा गया. गोल्ड 4,541.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 05, 2026, 08:39 AM IST
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Gold Rate: 18 दिन बाद टूटा अमेरिका-ईरान का युद्धविराम, गिरते सोने ने लिया यूटर्न, चेक करें 24 कैरेट से 18 कैरेट का रेट

Gold Rate:  वैश्विक बाजार में फिर से हलचल मच गई है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम टूट गया है.ईरान में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया है. यूएई पर मिसाइल दागे हैं. होर्मुज संकट के बीच ईरान की ओर से फिर से शुरू किए गए हमलों के बाद अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो ईरान का नामोनिशान मिटा देंगे. मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव का असर सोने से लेकर तेल की कीमतों पर दिखा है. 

सोना हुआ महंगा, तेल  के गिरे दाम 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार, 5 मई को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. कॉमैक्स पर गोल्ड की कीमतों में 22 डॉलर का इजाफा देखा गया. गोल्ड 4,541.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. सोने की कीमत में ये तेजी तेल के दाम में आए उबाल का नतीजा है. ईरान-अमेरिका के बीच बढ़े तनाव ने निवेशकों को सोने के तरफ झुका दिया है.   

MCX और सर्राफा बाजार में सोने का रेट क्या है?  

अगर  भारतीय बाजार की बात करें तो  इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर 24-कैरेट सोने की कीमत 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम  पर पहुंच गया. इसी तरह से 22-कैरेट सोने के दाम 1,44,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. MCX पर सोने की कीमत 2051 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,301 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.  चांदी की कीमत पर नजर डाले तो जुलाई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत  2.77 फीसदी गिरकर 2,43,994 रुपये प्रति किलो पर है.  दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी 2,49,500 रुपये और 24-कैरेट वाला सोना 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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