Gold Rate: सोने में उठापटक जारी, कल चढ़ने के बाद आज ₹1300 फिसला गोल्ड, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी

Gold Rate: सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार के कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई है. इससे पहले बुधवार को कीमतों में तेजी देखी गई थी. लेकिन पिछले हफ्ते शुक्रवार से मंगलवार तक तीन दिन कीमतों में लगातार गिरावट जारी थी. कीमती धातुओं की कीमतों पर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत में 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है, वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी 4000 रुपए से ज्यादा गिरी है.

24 कैरेट सोने का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,561 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन बुधवार को 1,23,884 रुपए प्रति 10 ग्राम बनी हुई थी. बीते 24 घंटों में सोने के दाम में 1,323 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.

22 कैरेट सोने का रेट

इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी 1,212 रुपए प्रति 10 ग्राम घटकर 1,12,266 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो यह भी 992 रुपए प्रति 10 ग्राम घटकर 91,921 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. एक किलोग्राम चांदी का भाव घटकर 1,54,113 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,58,120 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था. चांदी की कीमत में 4007 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी घरेलू बाजार की तरह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है .कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.11 प्रतिशत कम होकर 4,078.20 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.27 प्रतिशत कम होकर 50.71 डॉलर प्रति औंस हो गया है. हालांकि, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.06 प्रतिशत बढ़कर 1,23,130 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.08 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,55,225 रुपए पर पहुंच गया है.आईएएनएस