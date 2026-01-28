Union Budget 2026: संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो गया है. दो चरणों में चलने वाला बजट सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. बजट सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त सत्र में राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से हुई. इसके बाद 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी. सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.

'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभ‍िभाषण में कहा क‍ि संसद के इस सत्र को संबोधित करना उनके लिए अत्यंत खुशी का विषय है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत की तेज प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा. राष्ट्रपति ने बताया कि देशभर में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है. उन्होंने संसद में इस विषय पर हुई विशेष चर्चा के लिए सांसदों की सराहना की.

25 करोड़ से ज्‍यादा लोग गरीबी से बाहर आए

संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देते थे और भारतीय संविधान भी इसी मूल भावना पर आधार‍ित है. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और मौका मिलना चाहिए. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध है और इसका परिणाम यह है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्‍यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं.

भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में एंट्री कर लिया

उन्होंने बताया कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया गया है. द्रौपदी मुर्मु ने आगे कहा कि साल 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में एंट्री कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस सदी के पहले 25 साल भारत के लिए उपलब्धियों, गौरव और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं. अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10-11 साल में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी बुनियाद को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि यह वर्ष 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा.

राष्ट्रपति मुर्मु ने बताया कि आयकर कानून में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत मिली है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है. (इनपुट-IANS)