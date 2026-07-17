₹25 लाख मासिक कमाई का लालच देकर ठगी? PM मोदी डीपफेक वीडियो पर PIB का बड़ा खुलासा

PIB Fact Check : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि एक निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ ₹22,000 के शुरुआती निवेश पर हर महीने ₹25 लाख तक की कमाई की जा सकती है. इस वीडियो को लेकर सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने लोगों को सतर्क किया है और इसे पूरी तरह फर्जी बताया है.
PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो डिजिटल रूप से बदला गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया डीपफेक वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं किया है. PIB ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक निवेश ऑफर और फर्जी वीडियो से सावधान रहें. ऐसे वीडियो का इस्तेमाल साइबर ठग लोगों को आकर्षित करने और उनकी निजी और वित्तीय जानकारी हासिल करने के लिए कर सकते हैं.
SCAM ALERT
A digitally manipulated video of Prime Minister Narendra Modi is doing rounds on the internet wherein he is promoting an investment platform, guaranteeing citizens of a monthly income of Rs 25 lakhs on an initial investment of Rs 22,000. #PIBFactCheck:
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 17, 2026
सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अनजान लोगों के साथ अपना OTP, बैंक डिटेल या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें. ऐसे फर्जी निवेश दावों के जरिए लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है.
PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी भी सनसनीखेज जानकारी को बिना जांचे-परखे आगे शेयर न करें. केंद्र सरकार से जुड़ी संदिग्ध या भ्रामक कंटेंट मिलने पर PIB फैक्ट चेक को इसकी जानकारी दी जा सकती है. PIB फैक्ट चेक ने गलत सूचनाओं को रोकने के लिए लोगों से सतर्क रहने और डिजिटल सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.