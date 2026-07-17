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₹25 लाख मासिक कमाई का लालच देकर ठगी? PM मोदी डीपफेक वीडियो पर PIB का बड़ा खुलासा

PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो डिजिटल रूप से बदला गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया डीपफेक वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 17, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:10 PM IST
₹25 लाख मासिक कमाई का लालच देकर ठगी? PM मोदी डीपफेक वीडियो पर PIB का बड़ा खुलासा
Image Credit: Social media/X/PIB Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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