₹25 लाख मासिक कमाई का लालच देकर ठगी? PM मोदी डीपफेक वीडियो पर PIB का बड़ा खुलासा

PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो डिजिटल रूप से बदला गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया डीपफेक वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं किया है. PIB ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक निवेश ऑफर और फर्जी वीडियो से सावधान रहें. ऐसे वीडियो का इस्तेमाल साइबर ठग लोगों को आकर्षित करने और उनकी निजी और वित्तीय जानकारी हासिल करने के लिए कर सकते हैं.