AI ने 25 की उम्र में इस युवा को बनाया करोड़पति बना, जानिए कैसे की मोटी कमाई

Artificial Intelligence: सोशल मीडिया के दौर में सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन सबका सपना पूरा नहीं होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कमाल से 25 साल के एक युवक के करोड़पति बनकर दिखाया है. 25 साल के इस युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है. युवक ने ये भी बताया है कि उसने अपनी रकम कहां-कहां निवेश की है. इस युवक ने कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर शेयर की है.

25 साल के युवक का बचपन में सपना था कि 18 साल की उम्र तक वह करोड़पति बन जाए जब वह 21 साल का हुआ, तो उसे लगा कि शायद 40 साल की उम्र तक करोड़पति बन पाएगा. लेकिन, फिर उसकी जिंदगी में बदलाव आया. 22 साल की उम्र में जब उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) में काम करना शुरू किया, तब से चीजें बदलने लगीं.

कहां पर किया निवेश?

23 साल की उम्र तक उसे अमेरिका से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और 25 साल की उम्र तक उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपये हो गई. उसके पोर्टफोलियो में 49 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड, 46 लाख रुपये के अमेरिकी स्टॉक, 5 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी और 25,000 रुपये गोल्ड में हैं. उसके पास कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी नहीं है वो किराए के फ्लैट में रहता है.

हर हफ्ते 60 घंटे से ज्यादा काम

साल में एक लोकल और एक इंटरनेशनल ट्रिप करता है और एक AI इंजीनियर के तौर पर हर हफ्ते 60 घंटे से ज्यादा काम करता है.

'जिंदगी में कोई बदलाव नहीं'

करोड़पति बनने के बाद भी युवक का कहना है कि उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है. उसने रेडिट पर लिखा, 'जब ऐसा हुआ तो मैं बस सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, सिवाय इसके कि मैं अगले लक्ष्य की ओर देख रहा हूं.'