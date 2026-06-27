/ITR filing to TDS: जुलाई की इन 3 जरूरी तारीखों को भूलना पड़ सकता है भारी; चूक गए तो देना पड़ सकता है जुर्माना

ITR filing to TDS : अगर आपने अभी तक अपना टैक्स से जुड़ा काम पूरा नहीं किया है, तो जुलाई 2026 आपके लिए बेहद अहम महीना है. इस महीने TDS जमा करने,चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जैसी महत्वपूर्ण डेडलाइन हैं. समय पर काम पूरा नहीं करने पर लेट फीस, ब्याज और अन्य कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
जुलाई की पहली बड़ी टैक्स डेडलाइन 7 जुलाई 2026 है. ये तारीख उन मामलों में लागू होती है, जहां अप्रैल-जून तिमाही के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) जमा करना है और त्रैमासिक जमा की अनुमति प्राप्त है. इसके अलावा, जून 2026 तिमाही से जुड़े कुछ निर्धारित फॉर्म और घोषणाएं अपलोड करने की अंतिम तिथि भी यही है. सरकारी कार्यालयों, स्टॉक एक्सचेंज, अधिकृत डीलरों, IFSC यूनिट्स और गैर-निवासी निवेशकों से जुड़े संस्थानों को भी तय समय पर अपनी रिपोर्टिंग पूरी करनी होगी.
30 जुलाई 2026 तक जून महीने के दौरान काटे गए कुछ विशेष श्रेणी के TDS के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करना अनिवार्य है. जो कंपनियां और संस्थान TDS काटते हैं. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच कर लें, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की गलती या देरी से बचा जा सके.
जुलाई की सबसे बड़ी टैक्स डेडलाइन 31 जुलाई 2026 है. इस दिन तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. अगर कोई करदाता इस तारीख तक ITR दाखिल नहीं करता है, तो उसे लेट फीस, ब्याज और कुछ मामलों में भविष्य के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिल पाएगा.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम दिनों में आयकर पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक या जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है. इसलिए समय रहते ITR फाइल करना बेहतर रहेगा.
जुलाई टैक्स और वित्तीय अनुपालन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण महीना है. अगर आप समय रहते TDS जमा कर देते हैं. जरूरी स्टेटमेंट दाखिल कर देते हैं और ITR फाइल कर देते हैं, तो न केवल जुर्माने और ब्याज से बचेंगे, बल्कि किसी भी गलती को सुधारने का पर्याप्त समय भी मिलेगा.