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ITR filing to TDS: जुलाई की इन 3 जरूरी तारीखों को भूलना पड़ सकता है भारी; चूक गए तो देना पड़ सकता है जुर्माना

इस महीने TDS जमा करने,चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जैसी महत्वपूर्ण डेडलाइन हैं. समय पर काम पूरा नहीं करने पर लेट फीस, ब्याज और अन्य कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 27, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:11 PM IST
ITR filing to TDS: जुलाई की इन 3 जरूरी तारीखों को भूलना पड़ सकता है भारी; चूक गए तो देना पड़ सकता है जुर्माना
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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