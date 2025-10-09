म्यूचुअल फंड के सबसे जानदार 3 SIP फंड्स, पिछले 10 सालों में अपने निवेशकों को बना दिया अमीर

म्यूचुअल फंड की दुनिया में सैकड़ों फंड हैं. ऐसे में किसी फंड का लगातार एक पूरे दशक तक टॉप परफोर्मर बना रहना कोई मामूली बात नहीं है. निवेश के बाजार में हर रोज कई बार उठा-पटक होती है. आर्थिक स्थिति बदलती है, ब्याज दरें घटती-बढ़ती हैं और इसके आधार पर ही निवेशकों की सोच भी बदलती है. ऐसे में जो फंड 10 साल से लगातार अच्छा रिटर्न कमाकर अपने निवेशकों के भरोसे पर खरा उतर रहा है तो ये वाकई खास बात है.

यहां आज आप ऐसे ही 3 फंड्स के बारे में जानेंगे. ये फंड्स लगातार अपने निवेशकों को बड़ा रिटर्न दे रहे है. इसकी सबसे बड़ी खास बात ये रही है कि इसमें मंथली और एकमुश्त दोनों तरह के निवेश करने वाले दोनों ही लोगों ने इसका फायदा कमाया है. ये फंड हैं-

1- Quant Small Cap Fund

2- Nippon India Small Cap Fund

3- Motilal Oswal Mid Cap Fund

क्वांट स्मॉल कैप फंड

ये फंड एक हाई रिस्क फंड है. इसे जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था. ये एक डायरेक्ट प्लान और हाई रिस्क कैटेगरी वाला फंड है. इस फंड ने अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 17.93% का मजबूत रिटर्न दिया है. यह स्कीम निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई को अपना बेंचमार्क मानती है. अगस्त 2025 तक, यह फंड लगभग ₹28,758 करोड़ की संपति को मैनेज करता है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.

कैलकुलेशन

- 10 साल का SIP रिटर्न: 25.82% CAGR

- अगर आपने 10 साल पहले हर महीने ₹10,000 लगाए होते, तो अब ये ₹46.45 लाख होते.

- 10 साल का एकमुश्त रिटर्न: 20.30% CAGR

- ₹1 लाख निवेश आज ₹6.34 लाख बन चुका होता.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था. इस फंड ने अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 24.95% का शानदार रिटर्न दिया है. यह स्कीम निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई बेंचमार्क को ट्रैक करती है और हाई रिस्क फंड की कैटेगरी में शामिल है. अगस्त 2025 तक, यह फंड लगभग 64,821 करोड़ रुपये के बड़े एसेट बेस को मैनज करता है, जो निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है.

कैलकुलेशन

- 10 साल का SIP रिटर्न: 23.79% CAGR

- ₹10,000 महीने का निवेश अब ₹41.66 लाख बन चुका होता

- एकमुश्त रिटर्न: 21.80% CAGR

- ₹1 लाख निवेश आज ₹7.18 लाख होता

मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड

ये डायरेक्ट प्लान और हाई रिस्क फंड है, जिसे फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था और अपनी शुरुआत से अब तक इसने लगभग 23.65% का जबरदस्त रिटर्न दिया है. यह फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का है और निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई को अपना बेंचमार्क मानता है. सितंबर 2025 तक, यह फंड लगभग 34,749 करोड़ रुपये की संपत्ति को मैनेज कर रहा है.

कैलकुलेशन

- 10 साल का SIP रिटर्न: 23.22% CAGR

- ₹10,000 महीने का निवेश आज ₹40.42 लाख होता

- एकमुश्त रिटर्न: 18.77% CAGR

- ₹1 लाख निवेश आज ₹5.58 लाख हो गया होता

सिर्फ रिटर्न देखकर फंड न चुनें

SIP में हर महीने एक तय रकम लगती है. जब बाजार नीचे होता है, तो ज्यादा यूनिट मिलती हैं, और जब ऊपर होता है, तो कम. इससे औसत खरीद मूल्य घटता है और जोखिम कम होता है. जिससे अच्छा और ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी होती है. लेकिन फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं है. फंड चुनते समय जोखिम, फंड मैनेजर का अनुभव, पोर्टफोलियो की क्वालिटी और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखें. निवेश वही करें जो आपके लक्ष्य और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार हो.