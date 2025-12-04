Advertisement
Safest Bank in India: ये हैं भारत के सबसे सुरक्षित 3 बैंक? RBI ने किया बड़ा ऐलान

RBI ने  इन बैंको को देश का सबसे सिस्टेमिकली जरूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा है और उन्हें डोमेस्टिक सिस्टेमिकली जरूरी बैंक (D-SIB) नाम दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:53 PM IST
RBI Big Announcement : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC और ICICI बैंक को देश की  सबसे सुरक्षित बैंक का नाम दिया है. RBI ने  इन बैंको को देश का सबसे सिस्टेमिकली जरूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा है और उन्हें डोमेस्टिक सिस्टेमिकली जरूरी बैंक (D-SIB) नाम दिया है. मंगलवार को की गई इस घोषणा से ये पक्का हो गया है कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सेक्टर में एक अहम जगह रखते हैं.

SBI, HDFC और ICICI बैंक की साख बढ़ी 

इन बैंकों को, जिन्हें 2024 में D-SIB के तौर पर भी पहचाना गया था, अपने बड़े साइज और घरेलू इकॉनमी के लिए अहमियत की वजह से एक बार फिर देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे आगे रखा गया है. D-SIB को इतना जरूरी माना जाता है कि उनके फेल होने का देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे बड़े पैमाने पर दिक्कत हो सकती है. इसलिए, सरकार और रेगुलेटर उनकी स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए कमिटेड हैं और उन्हें फेल होने से बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बयान में कहा है, 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक की पहचान 2024 की D-SIB लिस्ट के बकेटिंग स्ट्रक्चर के तहत डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक (D-SIB) के तौर पर जारी है. इन D-SIB के लिए एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) की जरूरत कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा होगी.'

2015 में शामिल हुआ था SBI

RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, इन बैंकों को ज्यादा कैपिटल रखना जरूरी है. खासकर एक एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) कैपिटल, जो नुकसान को कम करने और रिस्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए जरूरी है. एडिशनल CET1 कैपिटल का लेवल D-SIB फ्रेमवर्क के अंदर बैंक के क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग-अलग होता है.

डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले RBI ने 2014 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करने की ग्लोबल कोशिश के तहत शुरू किया था. RBI ने 2015 में इन जरूरी संस्थानों की पहचान करना शुरू किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले इस लिस्ट में शामिल हुआ था. 2016 में ICICI बैंक और 2017 में HDFC बैंक को शामिल किया गया. D-SIB क्लासिफिकेशन ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि ये बैंक फाइनेंशियल झटकों को मैनेज करने के लिए कैपिटल बनाए रखें और उन पर ज्यादा सख़्त रेगुलेटरी जरूरतें लागू कर सके. 

