आलू चिप्स बनाने वाला देश अब बनाएगा मेड इन इंडिया चिप, तीन सेमीकंडक्टर प्लांट्स में प्रोडक्शन जल्द

Semicondctor in India: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि गुजरात में तीन सेमीकंडक्टर प्लांट्स में पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 03, 2025, 08:04 PM IST
Semicondctor in India: सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की घड़कन होती है. सिलिकॉन की इस चिप के बिना कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन, गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गैजेट्स, डिजिटल कैमरा, संचार उपकरण, ट्रेन से लेकर एटीएम कार्ड की कल्पना कर पाना मुश्किल है.इसते खास चिप पर अब तक चीन का दबदबा रहा है. वो जब जाहे निर्यात पर लगाम लगाकर दुनियाभर के इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन को प्रभावित कर देता है. भारत चीन के इस दबदबे को कम करने के लिए खुद सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरन बनने की दिशा में काम कर रहा है. भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं. 

3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट 
 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि गुजरात में तीन सेमीकंडक्टर प्लांट्स में पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. केंद्रीय मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और आईटी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया के साथ गुजरात में विकसित हो रहे चारों सेमीकंडक्टर प्लांट्स की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि चारों प्रोजेक्ट्स पर काम काफी तेजी से चल रहा है.  कायन्स और सीजी के प्लांट में पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अगले दो से तीन महीनों में उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है.  

उन्होंने आगे कहा कि माइक्रोन के मिनी प्लांट में पायलट प्रोडक्शन पहले से ही जारी है और आगे उत्पादन में और बढ़त होने की संभावना है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, धोलेरा में बन रहे फैब प्रोजेक्ट में भी काफी तेजी से काम चल रहा है. आने वाले समय में धोलेरा हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनेगा.
देश में कई सेमीकंडक्टर प्लांट्स का निर्माण हो रहा है. पहली मेड-इन-इंडिया 28-90 एनएम चिप जल्द बाजार में आने की संभावना है.  

सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में छोटे नैनोमीटर (एनएम) का माप अधिक कॉम्पैक्ट ट्रांजिस्टर डिजाइन को दर्शाता है, जिससे निर्माताओं को एक ही चिप पर अधिक ट्रांजिस्टर फिट करने की सुविधा मिलती है. 28-90 एनएम चिप का उपयोग ऑटोमोटिव, दूरसंचार, बिजली और ट्रेनों में किया जाता है. इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने ओडिशा के भुवनेश्वर के इन्फो वैली में सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड के कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी फैसिलिटी के भूमि पूजन और ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युक्चरिंग छह गुना बढ़ी है, जबकि एक्सपोर्ट आठ गुना बढ़ा है। आज, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ ओडिशा जल्द ही इस ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य बन जाएगा. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

