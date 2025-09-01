Bank Holiday: 3 से 30... सितंबर में इन दिनों नहीं होगा बैंक का काम, बैंक हॉलिडे की डिटेल लिस्ट

अगर आप सितंबर 2025 में बैंक से जुड़े कामकाज की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि इस महीने त्योहारों के कारण बैंकों में ज्यादा अवकाश रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, देशभर में सभी शेड्यूल और नॉन-शेड्यूल बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं.



इसके अलावा, सितंबर में त्योहारों के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, इन छुट्टियों के दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, NEFT, RTGS, IMPS और एटीएम सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी. इससे आप पैसे का लेन-देन आसानी से कर सकेंगे. लेकिन यदि आपको कोई जरूरी पेपर वर्क कराना है तो इन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो.

सितंबर 2025 की प्रमुख बैंक छुट्टियां

3 सितंबर (बुधवार) – कर्मा पूजा (रांची)

4 सितंबर (गुरुवार) – फर्स्ट ओणम (कोच्चि, तिरुवनंतपुरम)

5 सितंबर (शुक्रवार) – ईद-ए-मिलाद / थिरुवोणम

राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर

6 सितंबर (शनिवार) – ईद-ए-मिलाद / इन्द्रजात्रा (गंगटोक, रायपुर, श्रीनगर)

12 सितंबर (शुक्रवार)– ईद-ए-मिलाद के अगले दिन(जम्मू, श्रीनगर, जयपुर)

22 सितंबर (सोमवार)– नवरात्र स्थापना (जयपुर)

23 सितंबर (मंगलवार) – महाराजा हरि सिंह जी की जयंती(जम्मू)

29 सितंबर (सोमवार) – महासप्तमी / दुर्गा पूजा (अगरतला, गुवाहाटी, इंफाल, कोलकाता, पटना, रांची)

30 सितंबर (मंगलवार)– महाअष्टमी / दुर्गा पूजा (अगरतला, गुवाहाटी, इंफाल, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, जयपुर)

क्या ध्यान रखें?

ये छुट्टियां राज्य-विशेष होती हैं, यानी सभी बैंकों में हर तारीख को अवकाश नहीं रहेगा. आपको बैंक में किसी जरूरी काम के लिए जाने से पहले स्थानीय शाखा से छुट्टी की पुष्टि कर लेनी चाहिए. छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी.

