शेयर बाजार में बढ़ रही लोगों की दिलचस्पी, अक्टूबर में खुले 30 लाख डीमैट अकाउंट, दस महीनों में सबसे हाई

Demate Account: भले ही शेयर बाजार में रिस्क हो, भले ही स्टॉक मार्केट उठा-पटक के बीच हिचकोले खाता हो, लेकिन फटाफट धन कमाने का मौका भी होता है. कम समय में अच्छा रिटर्न लोगों को शेयर बाजार की ओर खींच रहा है. लोग शेयर बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं. डीमैट अकाउंट के ताजा आंकड़ें इसी ओर इशारा कर रहे हैं. अक्टूबर में 30 लाख से ज्यादा नए डीमैट खाते खुले हैं, जो कि बीते 10 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

डिपॉजिटरीज की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक सिंतबर में 24.6 लाख डीमैट खाते खुले थे. जानकारों का मानना है कि नए डीमैट खातों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह इक्विटी बाजारों में रिकवरी, विदेशी निवेशकों के इनफ्लो की वापसी और बाजार में बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) का आना है. अक्टूबर के डेटा को मिलाकर देश में कुल डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 21 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले महीने 20.7 करोड़ थी.

भारत के प्राइमरी मार्केट में अक्टूबर में रिकॉर्ड 10 आईपीओ देखने को मिले थे और इन पब्लिक इश्यू ने मिलकर करीब 44,930 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई, जो कि देश के पूंजीबाजार में फंडिंग जुटाने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. बड़ी संख्या में नए डीमैट खातों के खुलने की वजह बाजार के अच्छे प्रदर्शन को भी माना जा रहा है.अक्टूबर में सेंसेक्स और निफ्टी ने क्रमश: 3 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने क्रमश: 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. आईएएनएस